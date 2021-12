Ajax heeft geen kind aan Willem II: 5-0

Na ruim 20 minuten leidden de Amsterdammers al met 3-0. Eerst was het Antony die in de 15e minuut fraai raak knalde van buiten het strafschopgebied. De Braziliaan nam ook de derde treffer voor zijn rekening. Daartussendoor was het Lisandro Martínez die met een klutsgoal voor 2-0 zorgde.

VAR keurt goal Haller af

Sébastien Haller, die weer in de basis stond na een kort ziekbed, leek voor de 4-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd na raadpleging van de VAR afgekeurd. Hij zou buitenspel hebben gestaan, maar Dries Saddiki had de bal nog aangeraakt na de pass van Dusan Tadic.

Bekijk ook: Fred Grim lijkt het kwijt met Willem II

Timon Wellenreuther zit Sebastien Haller in de weg. Ⓒ ANP

Ajax nam gas terug en het tempo werd minder. Vlak na rust kopte Martínez nog op de lat. Na 72 minuten voetballen was het dan toch weer raak voor de Amsterdammers. Dit keer trof Davy Klaassen doel. Ajax leek de smaak weer te pakken te hebben. Enkele minuten later was het invaller Danilo (voor Haller) die de 5-0 op het scorebord zette. Daarna was de koek op. Danilo kopte nog een keer over en Steven Berghuis (ingevallen voor Antony) miste voor een leeg doel.

Ajax heeft nu 4 punten meer dan Feyenoord en PSV volgt op 5 punten. De nummers 2 en 3 van de ranglijst komen aanstaande weekeinde nog wel in actie. Ajax ontving Willem II donderdag al met het oog op de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen Sporting Portugal in de Champions League. De leiding van de club uit Amsterdam dacht voor aanvang van het seizoen dat die ontmoeting weleens beslissend kon zijn voor een plaats in de achtste finales van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams.