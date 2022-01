Steven Bergwijn zorgt voor sensationele invalbeurt: goal in 95e en 97e minuut

Het zag er lange tijd naar uit dat Tottenham tegen Leicester tegen een nederlaag zou aanlopen. Na 24 minuten kwam Leicester op voorsprong via Daka. En hoewel Tottenham die goal nog voor rust herstelde via de gelijkmaker van Harry Kane, kwam de thuisploeg een kwartier voor tijd voor de tweede keer woensdagavond op voorsprong na een goal van James Maddison.

Met nog tien minuten in de reguliere speeltijd mocht Steven Bergwijn, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Ajax, zijn opwachting maken. Dit bleek een gouden zet van Antonio Conte. Hoewel de Nederlander in de 94e minuut nog gefrustreerd was en een gele kaart moest incasseren, werd de avond daarna al snel een om nooit te vergeten voor Bergwijn.

Een minuut na de prent kreeg hij het leer plots voor zijn voeten. Bergwijn dacht niet na en ramde de bal snoeihard tegen de touwen. Daarmee leek een punt veiliggesteld voor Tottenham, maar er zat nog meer in het vat. Terwijl alles en iedereen in het stadion zich bijna al verzoende met het gelijkspel, sloeg Bergwijn nóg een keer genadeloos toe. Harry Kane stuurde de Nederlander weg die op zijn beurt Kasper Schmeichel omspeelde en via de binnenkant van de paal voor een sensatie zorgde.

Door de overwinning staat Spurs nu vijfde met 36 punten. Dat zijn wel twintig minder dan koploper Manchester City, maar slechts één minder dan West Ham United, dat de gewilde vierde plek in handen heeft. Die plek geeft aan het einde van het seizoen namelijk recht op Champions League-voetbal.