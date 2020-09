Max Verstappen tweede in eerste vrije training op Mugello

Na een voor Red Bull en Verstappen dramatisch verlopen raceweekend in Monza, is het tijd om de focus weer op de volgende Grand Prix te leggen, die van Toscane.

De eerste vrije training op het circuit van Mugello verliep alleraardigst voor de Limburger. In zijn RB16 snelde hij naar een tweede tijd. Alleen Valtteri Bottas was sneller in zijn Mercedes.

Bekijk ook: Sebastian Vettel gooit in feestweekeinde van Ferrari direct een bommetje

Programma

De eerste vrije training zit erop, maar VT2 staat al weer voor de deur. Om 15.00 uur, later op de vrijdag, gaan de coureurs weer de baan op voor een oefensessie.

Bekijk ook: Max goed voorbereid op magisch Mugello

Zaterdagmiddag (12.00) met de derde vrije training de laatste generale voor de kwalificatie, die op dezelfde dag gepland staat en om 15.00 uur van start gaat. De race is geheel volgens traditie op de zondag, om 15.10 uur.

Bekijk hier de stand in de strijd om het kampioenschap in de Formule 1.