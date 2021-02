Rafael Nadal stoomt zonder setverlies door naar kwartfinale, Daniil Medvedev wint ook

Nadal speelde een goede wedstrijd en was gedurende de hele partij de betere speler. Een slechte game leek hem de tweede set te kosten, de Spanjaard kwam een break achter en Fognini leek op weg naar setwinst. Zo ver liet Nadal het echter niet komen. Hij schakelde een tandje bij, brak terug en wist vervolgens nogmaals te breaken om de set binnen te slepen.

Een vroege break van Nadal in de derde set kwam de Italiaan niet meer te boven. Fognini probeerde met alles of niets spel nog iets te forceren, maar het mocht niet meer baten.

„Ik ben tevreden. Als je in de vierde ronde een geweldige speler als Fabio treft, dan weet je dat je moet vechten. Dan kun je niet de baan opstappen in de veronderstelling dat het makkelijk wordt”, zei Nadal na afloop.

De 34-jarige routinier hoopt in Melbourne zijn 21e grandslamtitel te veroveren. Hij won in zijn loopbaan pas één keer de Australian Open, dat was in 2009. In de kwartfinale speelt Nadal tegen Stefanos Tsitsipas. De Griek kreeg een vrije doortocht naar de kwartfinale, doordat zijn tegenstander Matteo Berretini voorafgaand aan het duel geblesseerd opgaf.

Solide Medvedev door naar kwartfinale

Tennisser Daniil Medvedev is doorgestoomd naar de kwartfinale van de Australian Open. Waar de Rus in de vorige ronde nog de nodige moeite had met de Servier Filip Krajinovic en pas in vijf sets zegevierde, ging het tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald een heel stuk soepeler: 6-4 6-2 6-3.

Medvedev benutte vooral veel breakkansen. Van de zeven kansen die hij kreeg, wist de Rus er zes om te zetten in een break. De overwinning betekende een vervolg van een knappe reeks. Het is de achttiende wedstrijd op rij waarin Medvedev ongeslagen blijft, hij verloor het laatst in november vorig jaar.

De overwinning van Daniil Medvedev op Mackenzie McDonald betekende alweer de achttiende overwinning op rij voor de Rus. Ⓒ HH/ANP

Medvedev kan zich in de kwartfinales opmaken voor een confrontatie met een landgenoot. De als zevende geplaatste Andrej Roeblev kreeg zijn plek bij de laatste acht cadeau door de opgave van tegenstander Caper Ruud. De Noor staakte bij een achterstand van 2-0 in sets de strijd vanwege een blessure.