WK darts: Van de Pas ontsnapt op miraculeuze wijze

Van de Pas kreeg woensdagavond in Alexandra Palace de eerste set nog min of meer cadeau. Clemens miste liefst een handvol aan setpijlen en dat werd uiteindelijk afgestraft door Big Ben. Met een gemiddelde van ruim tien punten per drie pijlen lager nam Van de Pas zo toch een 1-0 voorsprong in sets. Lang kon de Brabander echter niet genieten van het buitenkansje. In zijn eigen set, waarin hij dus mocht beginnen, werd hij twee keer gebroken en leverde die met 0-3 in legs in.

Clemens kreeg vervolgens een inzinking in de derde set, waardoor Van de Pas toch weer de leiding nam. Het herstel van Clemens diende zich echter snel aan, hij won de vierde set met 3-1 in legs en zo golfde het spelbeeld op en neer. Een allesbeslissende set moest uitsluitsel geven. Daarin had de 36-jarige Duitser het initiatief en nam een 2-0 voorsprong in legs. Toch liet Clemens de zege uit zijn handen glippen. Vier wedstrijdpijlen waren niet aan hem besteed. Van de Pas bleef koelbloedig bij zijn eerste pijl en won zo de allesbeslissende leg en daarmee de wedstrijd met 3-2 in sets.

WK als bonus

Van de Pas plaatste zich op de valreep voor het wereldkampioenschap. Bij de PDPA Qualifiers, de allerlaatste kans voor tourkaarthouders die nog geen startbewijs hadden, veroverde Big Ben op als één van de laatste spelers een startbewijs. De Tilburger verdween dit jaar een beetje van de radar. Sportief gezien was hij geen schim van de darter die bij eerdere WK’s meerdere tegenstanders angst deed inboezemen. Bij geen enkel toernooi wist Van de Pas te imponeren, waardoor de teleurstellende 59e plek op de wereldranglijst ook te verklaren is.

De WK-deelname is voor Van de Pas al een welkome bonus. Hij schaarde zich bij eerdere deelnames wel al viermaal bij de zestien beste spelers. Dat bleek telkens het eindstation. Zo ook bij de laatste editie, toen hij van Brendan Dolan verloor. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De volgende horde op het huidige WK is Max Hopp, en zo treft hij opnieuw een Duitser.

Winst voor Meulenkamp

Ron Meulenkamp Ⓒ Hollandse Hoogte

Eerder op de dag verschafte Ron Meulenkamp zich ook al een weg naar de tweede ronde. Hij won in de middagsessie vrij eenvoudig van Ben Robb. ’The Bomb’ gooide een gemiddelde van 91,90 en zegevierde uiteindelijk met 3-0 in sets. Hij komt donderdagavond terug voor het vervolg op het WK. In de tweede schifting zal de opdracht met Chris Dobey (nummer 22 van de wereld) als tegenstander een stuk zwaarder zijn.

Uitslagen woensdag 18 december

Ron Meulenkamp - Ben Robb (eerste ronde) 3-0

- Ben Robb (eerste ronde) 3-0 Mickey Mansell - Seigo Asada (eerste ronde) 0-3

Harry Ward - Madars Razma (eerste ronde) 3-2

Stephen Bunting - Jose Antonio Justicia (tweede ronde) 3-2

James Wilson - Nico Kurz (eerste ronde) 1-3

Josh Payne - Diogo Portela (eerste ronde) 3-0

Gabriel Clemens - Benito van de Pas (eerste ronde) 2-3

(eerste ronde) 2-3 James Wade - Ritchie Edhouse (tweede ronde)