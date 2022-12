Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Adviseur EU-hof: UEFA en FIFA mogen Super League blokkeren

11.36 uur: De Europese en de mondiale voetbalbond mogen tegenhouden dat een aantal van de grootste Europese voetbalclubs een eigen Super League oprichten, vindt een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie. De clubs betichten de UEFA en de FIFA van het vormen van een kartel, maar daar gaat de advocaat-generaal niet in mee. Zijn advies is vaak een aanwijzing hoe het oordeel van de hoogste Europese rechter zal uitvallen, al volgt het hof het niet altijd.

De voetbalbonden en onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Juventus hebben onenigheid over het plan van de grote clubs om afscheid te nemen van de Champions League en voortaan tegen elkaar te spelen in een vrijwel gesloten competitie. Deze Super League leidde tot verontwaardigde reacties van supporters, andere clubs en van de UEFA. Die verbood de plannen, waarna de clubs naar de rechter stapten en ze voor het Europees Hof in Luxemburg eindigden. Inmiddels zijn veel topclubs al afgehaakt en is de Super League vrijwel van tafel.

Het Europees Hof doet waarschijnlijk in maart uitspraak, maar de advocaat-generaal geeft vast een schot voor de boeg. De regels van UEFA en FIFA waarmee ze de Super League blokkeren, vallen binnen het Europese recht, oordeelt hij. De bonden mogen spelers die eraan meedoen ook straffen.

Dutch Open badminton van Almere naar Den Bosch

10.34 uur: Het Dutch Open badminton verhuist van Almere naar Den Bosch. De Maaspoort in de Brabantse stad is de komende twee edities de locatie voor het grootste internationale badmintontoernooi van Nederland. Tevens is door de betrokken partijen de intentie uitgesproken het evenement ook in 2025 en 2026 in de Maaspoort te houden.

In 2006 organiseerde de Maaspoort het EK badminton. De afgelopen jaren vond er ook de finale van de Eredivisie plaats.

De 74e editie van het Dutch Open wordt gehouden van 11 tot en met 15 oktober. Het toernooi maakt deel uit van het circuit van Badminton Europe en van de Badminton World Federation.

Nijkamp tot medio 2027 technisch directeur bij Sparta

09.19 uur: Gerard Nijkamp is tot medio 2027 de technisch directeur van Sparta Rotterdam. Het eerdere contract van Nijkamp liep tot de zomer van 2024.

„Ik ben nu bijna een jaar verbonden aan Sparta en opgenomen in de Sparta-familie”, aldus Nijkamp. „We zijn met de club volop in ontwikkeling, zowel binnen als buiten het veld, en daar wil ik graag sturing aan blijven geven op voetbaltechnisch gebied. Natuurlijk blijft het behalen van de sportieve doelstelling van het eerste elftal de belangrijkste pijler, maar tegelijkertijd liggen er mooie uitdagingen op het gebied van het verder ontwikkelen van onder meer de jeugdopleiding en scouting, met als resultaat een verdere groei van de club.”

Sparta presteert dit seizoen vooralsnog goed. De ploeg van trainer Maurice Steijn staat na veertien duels zesde in de Eredivisie.

Nijkamp volgde een jaar geleden Henk van Stee op. Hij was in het verleden ook onder meer technisch directeur van PEC Zwolle en algemeen directeur van de Amerikaanse club FC Cincinnati.

Warriors verliezen weer uitduel in NBA en hebben zorgen om Curry

08.27 uur: Golden State Warriors heeft in de NBA voor de dertiende keer dit seizoen een uitwedstrijd verloren. Indiana Pacers was in eigen huis met 125-119 te sterk. Na afloop waren er zorgen om de blessure van Warriors’ sterspeler Stephen Curry, die in het derde kwart het veld verliet met een blessure aan zijn linkerschouder.

De 34-jarige Curry blesseerde zich toen hij met een zogenoemde steal de bal wilde veroveren. Hij ging direct naar de kleedkamer en volgens zijn coach Steve Kerr ondergaat hij op korte termijn een MRI-scan.

Voorafgaand aan het duel met de Pacers was het de vraag of de tweevoudig MVP wel mee kon doen. Hij ondervond hinder van een knieblessure.

Op het moment dat Curry het veld verliet, stonden de Warriors al met 93-80 achter. Curry had al 38 punten voor zijn rekening genomen en daarmee was hij toch de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Pacers kwam Tyrese Haliburton tot 29 punten.

De Warriors, die pas twee zeges hebben geboekt in uitwedstrijden, staan tiende in de Western Conference met meer nederlagen dan overwinningen: vijftien om veertien. De Pacers bezetten in de Eastern Conference de zevende plek.

Hockeyers verliezen in Pro League na shoot-outs van Argentinië

07.29 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League na shoot-outs verloren van Argentinië. In het Argentijnse Santiago del Estero werd het in de shoot-out-serie 4-1 voor de Zuid-Amerikanen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Tjep Hoedemakers had Oranje in de 25e minuut op voorsprong gezet en niet veel later maakte Nicolás Della Torre gelijk uit een strafcorner. Jip Janssen bracht de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée opnieuw aan de leiding, maar vlak voor tijd maakte Maico Casella gelijk.

In de shoot-out-serie miste zowel Thierry Brinkman als Jorrit Croon en was Argentinië wel vier keer trefzeker.

Een dag eerder verloor Oranje al met 3-0 van Groot-Brittannië. De hockeyers zijn in voorbereiding op het WK in India, dat half januari begint.

De hockeysters waren eerder op de dag wel te sterk voor het gastland. Het werd 3-1 voor de regerend wereldkampioen.