Mogelijk dit weekeinde nog twee marathons op natuurijs

23:59 uur Mogelijk worden er dit weekeinde nog twee marathons op natuurijs uitgeschreven. Willem Hut, de disciplinemanager marathonschaatsen bij de KNSB, zinspeelt op een wedstrijd in het Groningse Noordlaren op zaterdagmorgen en een in het Drentse Nieuw-Buinen op zondagmorgen.

„Lukt het allemaal, dan hebben we drie natuurijswedstrijden in een kleine week”, zegt Hut op schaatsen.nl. „Een geweldige ontwikkeling zou dit zijn, want op deze manier krijgen we een mooie opeenvolging van competities, die je echt een gevoel geeft van een meerdaagse.”

Badmintonners winnen eerste kwalificatieduel voor EK

22:42 uur De Nederlandse badmintonploeg is het kwalificatietoernooi voor een plaats op het EK gemengde teams goed begonnen. Oranje versloeg in Haarlem Italië met 4-1.

De winstpartijen kwamen op naam van Joran Kweekel en de drie dubbels. Kweekel versloeg Giovanni Toti in drie games: 21-16 19-21 en 25-23. Debora Jille en Cheryl Seinen waren in twee games (21-16 21-10) te sterk voor Martina Corsini en Judith Mair. Ook Ruben Jille en Ties van der Lecq klaarden de klus tegen Giovanni Greco en David Salutt in twee games: 21-14 21-16. Hetzelfde gold voor Robin Tabeling en Selena Piek die Gianmarco Bailetti en Martina Corsini versloegen met 21-12 en 21-10. Alleen Novi Wieland verloor haar enkelpartij.

Nederland treft vrijdag Israel dat met 3-2 van Estland, de tegenstander van zaterdag, verloor. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde die van 14 tot en met 18 februari wordt gehouden in Frankrijk.

Beloftenduel tussen PSV en Ajax eindigt onbeslist

22:10 uur Jong PSV en Jong Ajax zijn in hun laatste wedstrijd van dit jaar uitgekomen op 2-2. Beide beloftenteams troffen elkaar in het Philips Stadion, in een duel uit de Keuken Kampioen Divisie waarvoor 10.000 vrijkaarten waren uitgedeeld.

Ajax kwam in de 39e minuut aan de leiding door een doelpunt van Jaydon Banel, die eerst met de bal Livano Comenencia omver kegelde en vervolgens doelman Joël Drommel passeerde. Kort na rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte dankzij aanvoerder Mathijs Tielemans, die een combinatie met Mohammed Amin Doudah afrondde.

Ajax nam na een klein uur opnieuw de leiding, ditmaal dankzij Silvano Vos. Maar een kwartier later schoot Mylian Jimenez rechtstreeks raak uit een hoekschop, door doelman Charlie Setford en de bij de eerste paal geposteerde Christian Rasmussen verkeerd beoordeeld.

Jong PSV staat tiende, Jong Ajax twaalfde.

Zorgen over detentie kogelstootster Ostaptsjoek in Wit-Rusland

21:14 uur Voormalig kogelstootster Nadezja Ostaptsjoek is aangehouden in Wit-Rusland en zou in een gevangenis in Minsk zitten. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja uitte haar zorgen over het lot van de 42-jarige sportvrouw, die een beroemdheid is in haar land.

„Ik ben verontrust door het nieuws dat de beroemde atlete en olympische medaillewinnares Nadezja Ostaptsjoek om onbekende redenen in Minsk is aangehouden”, schrijft Tichanovskaja, die het in 2020 in de presidentsverkiezing opnam tegen de als een dictator regerende Aleksandr Loekasjenko.

„Zij veroordeelde de repressie van het regime en steunde de protesten van 2020. Ze heeft zelfs haar gouden medailles geveild om de onderdrukte atleten te helpen”, aldus Tichanovskaja.

Ostaptsjoek was als atlete niet onomstreden. Ze is enkele keren betrapt op doping en moest als straf haar gouden medaille van de Olympische Spelen van 2012 inleveren en ook haar bronzen medaille van de Spelen van 2008 in Peking. Ze is ook vanwege doping haar wereldtitel van 2005 kwijtgeraakt.

Wel staan nog haar zilveren medaille van de WK van 2003 en de bronzen medaille van de Spelen van Athene in 2004 nog op haar naam. Ook al heeft het IOC die bronzen plak nooit toegekend. Ostaptsjoek heeft ook nog twee zilveren medailles van de WK indoor in bezit en een Europese indoortitel. Haar persoonlijk record staat volgens World Athletics op 21,09 meter.

Ferrer volgt Bruguera op als captain Spaanse Daviscupteam

19:26 uur David Ferrer is de nieuwe captain van het Spaanse tennisteam in de Daviscup. De voormalige nummer 3 van de wereld is de opvolger van Sergi Bruguera, die maandag aftrad. Ferrer (40) heeft voor de komende drie seizoenen getekend, meldde de Spaanse tennisbond.

Als tennisser was Ferrer bijzonder succesvol in de Daviscup. Hij won drie keer met Spanje het landentoernooi: in 2008, 2009 en 2011. Hij was een gravelspecialist die in 2013 de finale van Roland Garros haalde en daarin verloor van zijn landgenoot Rafael Nadal.

Dit jaar kwam Spanje in de Daviscup niet verder dan de kwartfinales. Het team speelde wel zonder zijn gedroomde kopmannen Nadal en Carlos Alcaraz.

Chileense tennisster voor drie jaar geschorst wegen matchfixing

18:35 uur De Chileense tennisster Bárbara Gatica Avilés is voor drie jaar geschorst vanwege matchfixing. De 26-jarige nummer 256 van de wereld heeft toegegeven dat ze in 2016 met opzet een wedstrijd verloor en daar geld voor kreeg.

Het integriteitsbureau in het internationale tennis ITIA, dat haar bestrafte, heeft de tennisster ook nog een boete van 5000 dollar opgelegd. De schorsing voor Gatica Avilés is ingegaan op 9 december en eindigt op 8 december 2025.

Gatica Avilés won in haar carrière nog geen enkel toernooi. Haar hoogste ranking op de wereldranglijst was positie 201 in juli van dit jaar.

Oosting twee jaar langer bij RKC Waalwijk

17.30 uur: RKC Waalwijk heeft het contract van trainer Joseph Oosting verlengd. De 50-jarige coach ligt nu tot halverwege 2025 vast bij de nummer 10 van de Eredivisie. Oosting tekende vorig jaar een contract voor twee jaar in Waalwijk, waar hij in zijn eerste seizoen als tiende eindigde.

„Joseph past als mens en als professional perfect bij de club”, meent RKC-directeur Frank van Mosselveld. „Hij levert naast de voetbaltechnische ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan het familiaire en professionele karakter waar RKC Waalwijk voor staat.” Oosting volgde vorig jaar Fred Grim op, die was overgestapt naar Willem II.

Voor RKC gaat de Eredivisie op 7 januari verder met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

NEC-fans blijven weg bij derby tegen Vitesse in januari

15.57 uur: Aanhangers van NEC zijn toch niet aanwezig bij de Gelderse derby tegen Vitesse in Arnhem. Meerdere supportersgroepen hebben ervoor gekozen om weg te blijven omdat het uitvak van de Gelredome maar voor een deel gevuld mag worden. Daarop heeft NEC besloten om geen kaarten te verkopen voor het Eredivisieduel van 15 januari.

„Na overleg hebben de supportersgroepen als collectief besloten om de wedstrijd niet te bezoeken”, aldus de nummer 9 van de Eredivisie. „NEC had gehoopt op een andere reactie, maar respecteert de keuze van de delegatie die sterk vertegenwoordigd is en mede zorgt voor een goed verloop van de drukbezochte uitwedstrijden.”

De gemeente Arnhem had juist begin deze maand toestemming gegeven om vierhonderd NEC-fans toe te laten tot het uitvak. Bij de vorige editie, in februari, mochten geen uitfans zijn vanwege rellen in Nijmegen een paar maanden eerder.

Haase verslaat generatiegenoot De Bakker op NK tennis

15.19 uur: Robin Haase heeft zich ten koste van generatiegenoot Thiemo de Bakker geplaatst voor de halve finales van de NK tennis. De 35-jarige Haase was de één jaar jongere De Bakker in Amstelveen met 6-4 3-6 6-3 de baas.

Haase en De Bakker waren enkele jaren de twee beste tennissers van Nederland. Haase is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 260, De Bakker heeft door diverse blessures geen ranking meer. De Bakker is al ruim drie jaar niet meer in actie gekomen op internationaal niveau.

Inmiddels zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de twee beste spelers van het land. Van de Zandschulp (27) is de mondiale nummer 35, Griekspoor (26) staat zestig plaatsen lager.

Haase neemt het zaterdag op tegen Griekspoor, die de pas 15 jaar oude Mees Röttgering met 6-1 6-2 versloeg.

Snowboardster Dekker pakt haar eerste zege in de wereldbeker

15.09 uur: Snowboardster Michelle Dekker heeft in Italië haar eerste wereldbekeroverwinning ooit geboekt. De 26-jarige Nederlandse was op de parallelreuzenslalom in de finale ongeveer drie tienden van een seconde te snel voor haar enige overgebleven concurrente Aleksandra Krol uit Polen. Dekker had zich nog als negende geplaatst voor de finaleronde.

Dekker werd begin dit jaar op de Olympische Spelen in Beijing verrassend vierde. Ook pakte ze in maart brons in de wereldbeker. „Geweldig dat ik nu de beste ben”, laat Dekker weten. „Dit geeft veel rust en vertrouwen om verder te bouwen. Ik ben superblij met dit resultaat.”

ZLM Tour eindigt komende drie jaar in Oosterhout

15.03 uur: De ZLM Tour eindigt de komende drie jaar in Oosterhout. Daartoe is donderdag een overeenkomst ondertekend op het gemeentehuis van de Brabantse stad. De rittenkoers voor profwielrenners maakte eerder in de week bekend dat de start komend jaar op 7 juni is met een proloog in het Zeeuwse Heinkenszand.

Vier dagen later eindigt de koers, waar veel sprinters zich voorbereiden op de Tour de France, met een rit met start en finish in Oosterhout. „De ZLM Tour is een aansprekende Nederlandse profronde waar veel publiek naar komt kijken”, zei wethouder Dees Melsen. „Zeker de slotdag van een wielerronde is altijd belangrijk, bijzonder en interessant.”

De editie van dit jaar werd gewonnen door Olav Kooij, het sprinttalent van Jumbo-Visma.

Schakers Wijk aan Zee voor speelronde naar Johan Cruijff ArenA

13.21 uur: De deelnemers aan het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee komen in januari een speelronde in actie in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA. Het was al gebruikelijk om tijdens Tata Steel Chess een uitstapje te maken naar een andere locatie, maar door corona ging dat de afgelopen twee edities niet door. Eerder was De Kuip in Rotterdam al een speellocatie.

Schaker Anish Giri onthulde de speellocatie in een video. De Nederlander, net als Jorden van Foreest deelnemer aan het eliteveld, komt op 19 januari in actie in het voetbalstadion van Ajax. Het toernooi duurt van 13 tot en met 29 januari.

Adviseur EU-hof: UEFA en FIFA mogen Super League blokkeren

11.36 uur: De Europese en de mondiale voetbalbond mogen tegenhouden dat een aantal van de grootste Europese voetbalclubs een eigen Super League oprichten, vindt een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie. De clubs betichten de UEFA en de FIFA van het vormen van een kartel, maar daar gaat de advocaat-generaal niet in mee. Zijn advies is vaak een aanwijzing hoe het oordeel van de hoogste Europese rechter zal uitvallen, al volgt het hof het niet altijd.

De voetbalbonden en onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Juventus hebben onenigheid over het plan van de grote clubs om afscheid te nemen van de Champions League en voortaan tegen elkaar te spelen in een vrijwel gesloten competitie. Deze Super League leidde tot verontwaardigde reacties van supporters, andere clubs en van de UEFA. Die verbood de plannen, waarna de clubs naar de rechter stapten en ze voor het Europees Hof in Luxemburg eindigden. Inmiddels zijn veel topclubs al afgehaakt en is de Super League vrijwel van tafel.

Het Europees Hof doet waarschijnlijk in het voorjaar uitspraak, maar de advocaat-generaal geeft vast een schot voor de boeg. De regels van UEFA en FIFA waarmee ze de Super League blokkeren, vallen binnen het Europese recht, oordeelt hij. De bonden mogen spelers die eraan meedoen ook straffen.

Het advies van de advocaat-generaal is ook slecht nieuws voor de Nederlandse oud-schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt, die in een soortgelijk conflict met de schaatsbond zijn verwikkeld. De adviseur van het hof wil sportbonden meer ruimte gunnen dan eerdere uitspraken van het hof de bonden leken te bieden. Hij raadt aan het eerdere oordeel van een lagere Europese rechter, dat gunstig uitviel voor de twee schaatsers, te vernietigen.

Gewezen shorttracker Kerstholt en voormalig langebaanschaatser Tuitert wilden in 2014 deelnemen aan de lucratieve nieuwe Icederby in Dubai, maar dat mocht niet van de internationale schaatsbond ISU. Tuitert en Kerstholt haalden in eerste instantie hun gelijk, maar dat gaat mogelijk nu weer op de helling.

Dutch Open badminton van Almere naar Den Bosch

10.34 uur: Het Dutch Open badminton verhuist van Almere naar Den Bosch. De Maaspoort in de Brabantse stad is de komende twee edities de locatie voor het grootste internationale badmintontoernooi van Nederland. Tevens is door de betrokken partijen de intentie uitgesproken het evenement ook in 2025 en 2026 in de Maaspoort te houden.

In 2006 organiseerde de Maaspoort het EK badminton. De afgelopen jaren vond er ook de finale van de Eredivisie plaats.

De 74e editie van het Dutch Open wordt gehouden van 11 tot en met 15 oktober. Het toernooi maakt deel uit van het circuit van Badminton Europe en van de Badminton World Federation.

Nijkamp tot medio 2027 technisch directeur bij Sparta

09.19 uur: Gerard Nijkamp is tot medio 2027 de technisch directeur van Sparta Rotterdam. Het eerdere contract van Nijkamp liep tot de zomer van 2024.

„Ik ben nu bijna een jaar verbonden aan Sparta en opgenomen in de Sparta-familie”, aldus Nijkamp. „We zijn met de club volop in ontwikkeling, zowel binnen als buiten het veld, en daar wil ik graag sturing aan blijven geven op voetbaltechnisch gebied. Natuurlijk blijft het behalen van de sportieve doelstelling van het eerste elftal de belangrijkste pijler, maar tegelijkertijd liggen er mooie uitdagingen op het gebied van het verder ontwikkelen van onder meer de jeugdopleiding en scouting, met als resultaat een verdere groei van de club.”

Sparta presteert dit seizoen vooralsnog goed. De ploeg van trainer Maurice Steijn staat na veertien duels zesde in de Eredivisie.

Nijkamp volgde een jaar geleden Henk van Stee op. Hij was in het verleden ook onder meer technisch directeur van PEC Zwolle en algemeen directeur van de Amerikaanse club FC Cincinnati.

Warriors verliezen weer uitduel in NBA en hebben zorgen om Curry

08.27 uur: Golden State Warriors heeft in de NBA voor de dertiende keer dit seizoen een uitwedstrijd verloren. Indiana Pacers was in eigen huis met 125-119 te sterk. Na afloop waren er zorgen om de blessure van Warriors’ sterspeler Stephen Curry, die in het derde kwart het veld verliet met een blessure aan zijn linkerschouder.

De 34-jarige Curry blesseerde zich toen hij met een zogenoemde steal de bal wilde veroveren. Hij ging direct naar de kleedkamer en volgens zijn coach Steve Kerr ondergaat hij op korte termijn een MRI-scan.

Voorafgaand aan het duel met de Pacers was het de vraag of de tweevoudig MVP wel mee kon doen. Hij ondervond hinder van een knieblessure.

Op het moment dat Curry het veld verliet, stonden de Warriors al met 93-80 achter. Curry had al 38 punten voor zijn rekening genomen en daarmee was hij toch de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Pacers kwam Tyrese Haliburton tot 29 punten.

De Warriors, die pas twee zeges hebben geboekt in uitwedstrijden, staan tiende in de Western Conference met meer nederlagen dan overwinningen: vijftien om veertien. De Pacers bezetten in de Eastern Conference de zevende plek.

Hockeyers verliezen in Pro League na shoot-outs van Argentinië

07.29 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League na shoot-outs verloren van Argentinië. In het Argentijnse Santiago del Estero werd het in de shoot-out-serie 4-1 voor de Zuid-Amerikanen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Tjep Hoedemakers had Oranje in de 25e minuut op voorsprong gezet en niet veel later maakte Nicolás Della Torre gelijk uit een strafcorner. Jip Janssen bracht de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée opnieuw aan de leiding, maar vlak voor tijd maakte Maico Casella gelijk.

In de shoot-out-serie miste zowel Thierry Brinkman als Jorrit Croon en was Argentinië wel vier keer trefzeker.

Een dag eerder verloor Oranje al met 3-0 van Groot-Brittannië. De hockeyers zijn in voorbereiding op het WK in India, dat half januari begint.

De hockeysters waren eerder op de dag wel te sterk voor het gastland. Het werd 3-1 voor de regerend wereldkampioen.