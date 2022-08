Vijftig jaar na bloedbad weer multi-sportfestijn in München

Het is bijna vijftig geleden, maar deze gebeurtenissen zitten nog steeds diep gegrift in de harten en de hoofden van betrokkenen en sportliefhebbers. In de nacht van 4 op 5 september drongen acht leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September het appartementencomplex in het olympisch dorp binnen waar de Israëlische delegatie was gehuisvest. Bij de eerste schermutselingen werden twee Israëliërs gedood. Negen leden van de Israëlische ploeg (sporters, trainers en een jurylid) werden gegijzeld.

De gijzelnemers eisten onder meer vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen in Israël en een vrije aftocht naar een Arabisch land. Er was geen sprake van dat hun eisen werden ingewilligd, al werd die schijn wel gewekt. Op het militaire vliegveld Fürstenfeldbruck kwamen bij een compleet mislukte bevrijdingsactie de negen gegijzelden om het leven, net als een Duitse politieman en vijf van de acht gijzelnemers.

Op de ochtend na de bloedige ontknoping werd er een herdenkingsbijeenkomst gehouden in het Olympisch Stadion. Daar meldde de omstreden Amerikaanse IOC-baas Avery Brundage dat de Spelen zouden doorgaan: „The games must go on.”

Verreweg de meeste sporters bleven. Niet alleen omdat ze wilden sporten, maar ook om niet toe te geven aan terreur. Wielrenner Hennie Kuiper zou de wegwedstrijd nog winnen en judoka Wim Ruska verliet München met twee gouden medailles. Vijf Nederlandse sporters gingen meteen na het gijzelingsdrama naar huis.