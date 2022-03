MMA-legende Melvin Manhoef grijpt inbrekers bij de lurven na wilde achtervolging

Afgelopen weekeinde was het drietal al bij het huis van Manhoef geweest, toen hij in Parijs was voor een Bellator MMA-event. Het trio keerde echter terug met de intentie om in te breken.

Ze werden echter betrapt door de verkeerde: Manhoef zelf. De drie vluchtten vervolgens in een auto, maar Manhoef wisten ze klem te rijden, waardoor de wagen van de inbrekers vast kwam te zitten. Vervolgens sloeg Manhoef met zijn blote vuist een autoraam in. De vechtsporter hield het drietal vervolgens vast totdat de politie arriveerde. Het trio werd vervolgens in de boeien geslagen.

Brokstukken in tuin

Volgens een politiewoordvoerder hadden de drie inzittenden inbrekerswerktuigen voorhanden. „Er was sprake van een verdachte situatie, waarna buurtbewoners de auto waarin de drie mannen zaten, hebben klemgereden met hun eigen voertuigen.

Een omwonende zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat het er bij de achtervolging niet zachtzinnig aan toeging. „Ik woon een paar honderd meter verderop en de brokstukken liggen in mijn tuin. Er reden hier drie auto’s langs met een rotvaart, ik denk dat ze wel honderd kilometer per uur gingen. Uiteindelijk werd verderop een auto van de weg gereden. De gasten die vervolgens uitstapten, waren zo agressief dat ik maar op een veilige afstand ben gebleven.”

Legende

Melvin Manhoef is de vader van Million Manhoef, linksback bij Vitesse.

De vechtsporter was van 10 september 2005 tot 2007 kampioen lichtzwaargewicht van de MMA-organisatie Cage Rage en werd in augustus 2009 kampioen middengewicht bij kickboksorganisatie It’s Showtime. Daarnaast kwam hij uit bij onder meer de organisaties K-1, Strikeforce en Bellator MMA.