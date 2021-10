Sport Kort: Baanwielrenners hervatten seizoen op EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Australië zonder Barty in finaleronde Billie Jean King Cup

07.46 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty slaat begin volgende maand de finaleronde van de Billie Jean King Cup over. De nummer 1 van de wereld ontbreekt in de ploeg die bondscoach Alicia Molik samenstelde. Ajla Tomljanovic, 44e op de wereldranglijst, voert de Australische equipe aan.

Barty (25) kwam op de US Open voor het laatst in actie. De Australische, die dit jaar Wimbledon won, bleef in New York steken in de derde ronde. De aanvoerster van de wereldranglijst ontbreekt deze week in Indian Wells. Volgens haar coach is ze „fysiek en mentaal uitgeput.” Het is hoogst onzeker of Barty vanaf 8 november meedoet aan de WTA Finals in de Mexicaanse stad Guadalajara.

De week ervoor ontbreekt Barty in ieder geval in Praag bij de finaleronde van de Billie Jean King Cup, voorheen bekend als de Fed Cup. Vorig jaar kon de finaleronde niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Barty leidde Australië in 2019 naar de finale van de laatste editie van de Fed Cup. In Perth moest het gastland het toen met 3-2 afleggen tegen Frankrijk.

In de nieuwe opzet strijden twaalf landen in een toernooi om de eindzege. Australië neemt het in groep B op tegen Belarus en België. De ontknoping van de Billie Jean King Cup zou eigenlijk in Boedapest worden gespeeld, maar is verplaatst naar de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Pliskova voor vijfde keer naar WTA Finals

07.25 uur: Karolina Pliskova uit Tsjechië heeft zich voor de vijfde keer geplaatst voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het seizoen. De nummer 3 van de wereld wacht nog op haar eerste toernooizege in 2021. Pliskova, die zestien WTA-titels op zak heeft, stond wel drie keer in de finale, onder meer op Wimbledon waarin ze het moest afleggen tegen Ashleigh Barty.

Die Australische nummer 1 van de wereld verzekerde zich eerder al van deelname aan de WTA Finals, al is het hoogst onzeker of Barty ook daadwerkelijk naar de Mexicaanse stad Guadalajara gaat. Barty kwam sinds de US Open niet meer in actie. De Australische is volgens haar coach „fysiek en mentaal uitgeput.”

Naast Barty en Pliskova hebben ook Aryna Sabalenka uit Belarus en de Tsjechische Barbora Krejcikova, respectievelijk de nummers 2 en 5 van de wereld, zich geplaatst voor de WTA Finals van volgende maand. Het toernooi zou eigenlijk in de Chinese stad Shenzhen worden gehouden, maar vanwege de coronarestricties heeft de WTA het evenement verplaatst naar Mexico. Pliskova bereikte in 2017, 2018 en 2019 steeds de halve finales van de WTA Finals.

Baanwielrenners hervatten seizoen op EK

07.24 uur: Voor de baanwielrenners beginnen om 12.00 uur de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen. Het betekent een weerzien met olympisch kampioenen als Harry Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg, die na hun succes op de teamsprint in Japan rust namen.

Het toernooi begint met de kwalificaties voor de teamsprint waarbij bij de vrouwen onder anderen Shanne Braspennincx in actie komt. De Brabantse baanrenster won op de Spelen van Tokio goud op het sprintonderdeel keirin.

Op de openingsdag van de EK worden behalve op de teamsprint medailles verdeeld op de afvalkoers bij de mannen en het duuronderdeel scratch bij de vrouwen. De EK duren tot en met zaterdag.