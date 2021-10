Sport Kort: Pim Ligthart en Huub Duijn terug bij Team DSM als ploegleiders

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oud-wielrenners Ligthart en Duijn worden ploegleiders bij DSM

14:21 uur De oud-wielrenners Pim Ligthart en Huub Duijn keren als ploegleiders bij Team DSM terug in het peloton. Ligthart (33) beëindigde eind vorig jaar zijn carrière, Duijn (37) deed dat al in 2019. De van oorsprong Nederlandse ploeg van manager Iwan Spekenbrink neemt na dit seizoen afscheid van ploegleider Marc Reef.

Ligthart veroverde in 2011 de Nederlandse titel op de weg. Hij droeg het rood-wit-blauw in dienst van Vacansoleil-DCM en reed later voor Lotto Soudal en Roompot. De laatste twee jaar van zijn carrière was hij in dienst van het Franse Total Direct Energie. Ligthart boekte zes zeges als prof. Duijn, in 2006 winnaar van Parijs-Tours bij de beloften, reed voornamelijk voor (pro-)continentale ploegen.

Team DSM verwelkomt ook Marcel Sieberg als ploegleider. De 39-jarige Duitser is in dienst van Bahrain-Victorious bezig aan zijn laatste jaar als prof. Sieberg en Ligthart worden coach bij de mannenploeg van DSM, Duijn bij de vrouwen.

Alaphilippe showt nieuwe regenboogtrui in Milaan-Turijn

12.11 uur: De Franse wielrenner Julian Alaphilippe showt woensdag in Milaan-Turijn voor het eerst zijn nieuwe regenboogtrui. De renner van Deceuninck - Quick-Step prolongeerde ruim een week geleden bij de WK in België de wereldtitel op de weg en mag daarom voor het tweede jaar op rij in de regenboogtrui rijden.

De 29-jarige Fransman nam na zijn succes in Leuven even rust, maar keert deze week terug in het peloton. „We kunnen niet wachten om Julian weer in zijn prachtige trui te zien rijden”, zegt ploegleider Davide Bramati van Deceuninck - Quick-Step. „Milaan-Turijn wordt een belangrijke test voor zaterdag.” Dan staat met de Ronde van Lombardije de laatste grote klassieker van dit jaar op het programma.

Milaan-Turijn gaat over 190 kilometer, met in de finale twee keer de beklimming van de Superga-heuvel. De finish ligt na de tweede klim op de top, bij de Basiliek van Superga.

Meunier haakt geblesseerd af bij België voor Nations League

12.10 uur: België moet het in de finaleronde van de Nations League doen zonder Thomas Meunier. De vleugelspeler van Borussia Dortmund meldde zich ondanks een knieblessure wel in het trainingskamp van de ’Rode Duivels’, maar de medische staf concludeerde dat Meunier voorlopig niet kan voetballen. Bondscoach Roberto Martinez had Thomas Foket (Stade Reims) uit voorzorg al bij de selectie gehaald, voor het geval de verdediger van Dortmund zou afhaken.

De 30-jarige Meunier is als aanvallend ingestelde rechtsback normaal gesproken basisspeler bij de Belgen. De ploeg van Martinez neemt het donderdag in Turijn op tegen wereldkampioen Frankrijk. De winnaar strijdt zondag met Italië of Spanje om de eindzege in de tweede editie van de Nations League. Frankrijk versloeg België in de halve finales van het WK 2018 met 1-0 en pakte vervolgens in Moskou de wereldtitel.

Kenia wil WK atletiek voor het eerst naar Afrika halen

11.36 uur: Kenia wil over vier jaar de eerste wereldkampioenschappen atletiek in Afrika organiseren. De Keniaanse bond heeft zich officieel kandidaat gesteld bij World Athletics. Rwanda kreeg onlangs als eerste Afrikaanse land de organisatie van de WK wielrennen toegewezen, ook in 2025.

„We hebben al twee zeer succesvolle WK’s voor junioren georganiseerd”, zegt voorzitter Jackson Tuwei van de Keniaanse atletiekbond. „We hebben daar veel van geleerd en nu is het onze tijd om het WK voor senioren te krijgen.”

De Kenianen willen de beste atleten ter wereld in 2025 ontvangen in Nairobi. Ze hebben concurrentie van Tokio, dat zich ook kandidaat heeft gesteld. Japan wil het toernooi laten plaatsvinden in het Olympisch Stadion, waar de Nederlandse atleten afgelopen zomer tijdens de Spelen zeven medailles veroverden.

De mondiale atletiekbond World Athletics maakt naar verwachting in maart bekend welk land het toernooi mag organiseren. De WK atletiek van 2021 zijn met een jaar uitgesteld en vinden nu in juli 2022 plaats in de Amerikaanse stad Eugene. De Hongaarse hoofdstad Boedapest organiseert de WK van 2023.

Geblesseerde AZ-middenvelder Midtsjø mist interlands Noorwegen

11.01 uur: De Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø van AZ heeft zich bij bondscoach Stale Solbakken afgemeld voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Midtsjø viel zondag met een hamstringblessure uit tijdens het gewonnen competitieduel met SC Cambuur (1-3). Hij blijft volgens AZ in Nederland om aan zijn herstel te werken.

Solbakken kreeg eerder al een afmelding binnen van topschutter Erling Haaland. De spits van Borussia Dortmund, die twaalf doelpunten maakte in vijftien interlands, kampt al een tijdje met een spierblessure. Ook de aanvallers Alexander Sørloth en Joshua King haakten geblesseerd af.

De Feyenoorders Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes zijn wel naar Noorwegen gegaan. Ze spelen vrijdag met hun nationale ploeg in de WK-kwalificatie in Istanbul tegen Turkije, het land van hun clubgenoot Orkun Kökcü. Drie dagen later is Montenegro de tegenstander in Oslo.

De Noren hebben in groep G van de WK-kwalificatie na zes wedstrijden 13 punten, evenveel als het Nederlands elftal. Op basis van het doelsaldo staat Oranje bovenaan. Turkije heeft 2 punten minder.

Nederlandse hockeysters zien ook Pheninckx stoppen

10.55 uur: Na Caia van Maasakker en Lauren Stam stopt ook Malou Pheninckx bij de Nederlandse hockeysters. De 30-jarige middenveldster van Kampong speelde 108 interlands voor Oranje en maakte deel uit van de ploeg die afgelopen zomer in Tokio olympisch goud veroverde.

Van Maasakker (32) sloot haar carrière op de Spelen af. Ze had vooraf al aangekondigd dat het haar laatste toernooi zou zijn. De 27-jarige Stam maakte maandag bekend dat ze na 105 interlands stopt. Een dag later volgde Pheninckx. „Ik wil niet wachten tot ik word ingehaald”, zegt ze tegen hockey.nl. „Er komen goede, nieuwe meiden aan. Dus al met al is dit het moment.”

De middenveldster debuteerde in 2013 in Oranje, maar raakte daarna een tijdje uit beeld. Onder de huidige bondscoach Alyson Annan keerde Pheninckx terug in de nationale ploeg. Ze won met Oranje onder meer drie keer het EK, de wereldtitel in 2018 en dit jaar olympisch goud. Pheninckx scoorde in Tokio in de gewonnen groepswedstrijd tegen Ierland (4-0).

Van de routiniers Lidewij Welten (31) en Eva de Goede (32), die al drie keer olympisch goud wonnen, is nog niet bekend of ze doorgaan tot de Spelen van Parijs 2024.

Australië zonder Barty in finaleronde Billie Jean King Cup

07.46 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty slaat begin volgende maand de finaleronde van de Billie Jean King Cup over. De nummer 1 van de wereld ontbreekt in de ploeg die bondscoach Alicia Molik samenstelde. Ajla Tomljanovic, 44e op de wereldranglijst, voert de Australische equipe aan.

Barty (25) kwam op de US Open voor het laatst in actie. De Australische, die dit jaar Wimbledon won, bleef in New York steken in de derde ronde. De aanvoerster van de wereldranglijst ontbreekt deze week in Indian Wells. Volgens haar coach is ze „fysiek en mentaal uitgeput.” Het is hoogst onzeker of Barty vanaf 8 november meedoet aan de WTA Finals in de Mexicaanse stad Guadalajara.

De week ervoor ontbreekt Barty in ieder geval in Praag bij de finaleronde van de Billie Jean King Cup, voorheen bekend als de Fed Cup. Vorig jaar kon de finaleronde niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Barty leidde Australië in 2019 naar de finale van de laatste editie van de Fed Cup. In Perth moest het gastland het toen met 3-2 afleggen tegen Frankrijk.

In de nieuwe opzet strijden twaalf landen in een toernooi om de eindzege. Australië neemt het in groep B op tegen Belarus en België. De ontknoping van de Billie Jean King Cup zou eigenlijk in Boedapest worden gespeeld, maar is verplaatst naar de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Pliskova voor vijfde keer naar WTA Finals

07.25 uur: Karolina Pliskova uit Tsjechië heeft zich voor de vijfde keer geplaatst voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het seizoen. De nummer 3 van de wereld wacht nog op haar eerste toernooizege in 2021. Pliskova, die zestien WTA-titels op zak heeft, stond wel drie keer in de finale, onder meer op Wimbledon waarin ze het moest afleggen tegen Ashleigh Barty.

Die Australische nummer 1 van de wereld verzekerde zich eerder al van deelname aan de WTA Finals, al is het hoogst onzeker of Barty ook daadwerkelijk naar de Mexicaanse stad Guadalajara gaat. Barty kwam sinds de US Open niet meer in actie. De Australische is volgens haar coach „fysiek en mentaal uitgeput.”

Naast Barty en Pliskova hebben ook Aryna Sabalenka uit Belarus en de Tsjechische Barbora Krejcikova, respectievelijk de nummers 2 en 5 van de wereld, zich geplaatst voor de WTA Finals van volgende maand. Het toernooi zou eigenlijk in de Chinese stad Shenzhen worden gehouden, maar vanwege de coronarestricties heeft de WTA het evenement verplaatst naar Mexico. Pliskova bereikte in 2017, 2018 en 2019 steeds de halve finales van de WTA Finals.

Baanwielrenners hervatten seizoen op EK

07.24 uur: Voor de baanwielrenners beginnen om 12.00 uur de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen. Het betekent een weerzien met olympisch kampioenen als Harry Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg, die na hun succes op de teamsprint in Japan rust namen.

Het toernooi begint met de kwalificaties voor de teamsprint waarbij bij de vrouwen onder anderen Shanne Braspennincx in actie komt. De Brabantse baanrenster won op de Spelen van Tokio goud op het sprintonderdeel keirin.

Op de openingsdag van de EK worden behalve op de teamsprint medailles verdeeld op de afvalkoers bij de mannen en het duuronderdeel scratch bij de vrouwen. De EK duren tot en met zaterdag.