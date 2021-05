EK wordt race tegen klok voor Duitser Goretzka; Zwitser Steffen grijpt wéér mis

De landskampioen bevestigde maandag dat de Duitse international een dijbeenblessure heeft opgelopen. Het gaat om een scheurtje in een spier in zijn linkerbovenbeen.

Goretzka raakte zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Hij stond als invaller pas tien minuten in het veld toen hij de strijd alweer aangeslagen moest staken.

Goretzka blijft sowieso in de resterende twee competitiewedstrijden van Bayern tegen SC Freiburg en FC Augsburg aan de kant. Of de 31-voudige international bij het EK het eerste groepsduel met Frankrijk op 15 juni in München haalt, is de vraag. Volgens Duitse media staat hij voor een fitheidsrace tegen de klok.

Steffen haakt af bij Zwitserland

Datzelfde EK gaat aan de neus van de Zwitser Renato Steffen voorbij. De 29-jarige middenvelder van VfL Wolfsburg staat al sinds begin maart aan de kant met een zware enkelblessure. Steffen probeerde onlangs weer aan te sluiten bij de groepstraining, maar de pijn keerde direct terug. De 14-voudig international moet zijn seizoen daarom beëindigen.

De Zwitser Renato Steffen Ⓒ EPA

Steffen miste vanwege een blessure ook al het EK van 2016 in Frankrijk. De aanvallende middenvelder is normaal gesproken een vaste waarde bij de Duitse club van spits Wout Weghorst. Wolfsburg staat twee wedstrijden voor het einde van de competitie op de derde plaats in de Bundesliga en koerst af op deelname aan de Champions League.

„Ik ben verdrietig dat ik Wolfsburg niet kan helpen om kwalificatie voor de Champions League binnen te halen”, zegt Steffen. „En dat ik ook het EK met Zwitserland moet missen, stemt me helemaal verdrietig.” De Zwitsers spelen in groep A tegen Wales, Italië en Turkije.

