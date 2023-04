José Mourinho richting kraker Roma-Feyenoord: ’Ik wil 67.000 extra spelers’

Het heeft er veel van weg dat Dybala klaar is voor een basisplaats. Maar Mourinho ontkende op een persconferentie dat hij verstoppertje speelt. „Ik weet het echt nog niet”, zei hij over de inzetbaarheid van zijn Argentijnse vedette. „Ik moet uiteindelijk de beslissing nemen. Maar als hij start, dan loop ik het risico dat ik hem na 10 minuten moet wisselen. Dat is een afweging.”

"Ik geloof in mijn team en in ons stadion, dat met ons mee zal spelen"

Dybala liep vorige week een spierblessure op tijdens de eerste helft van het verloren uitduel met Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League (1-0). Lorenzo Pellegrini en Tammy Abraham gingen ook gehavend naar de kant in De Kuip. Maar beide spelers scoorden zondag alweer tegen Udinese (3-0) in de Serie A.

Georginio Wijnaldum verscheen aan de aftrap tegen Udinese, na een invalbeurt tegen zijn oude club Feyenoord. De geblesseerde Rick Karsdorp is voorlopig niet inzetbaar voor de huidige nummer 3 van de Italiaanse competitie.

Hoop uit eerdere ontmoetingen

AS Roma put vertrouwen uit de vorige twee thuisduels met Salzburg en Real Sociedad in de Europa League, die een zege van 2-0 opleverden. Een dergelijke uitslag tegen Feyenoord volstaat voor twee duels met Bayer Leverkusen of het Belgische Union in de halve eindstrijd van de Europa League.

„We hebben respect voor Feyenoord”, zei Mourinho. „Maar we willen winnen en twee doelpunten meer maken dan zij. Ik geloof in mijn team en in ons stadion, dat met ons mee zal spelen. Onze fans komen niet alleen om te zingen, springen of met een vlag te zwaaien. Maar ze zullen dit spel met ons willen spelen, zoals ze in het verleden al vaak hebben gedaan. Ik wil 67.000 extra spelers.”