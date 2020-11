Feyenoord loopt averij op tegen FC Utrecht

FC Utrecht kreeg binnen vier minuten al twee prima kansen, maar de domstedelingen wisten de buitenkansjes niet af te maken. Een vreemde actie van Mark van de Maarel bezorgde Feyenoord bijna de 1-0 voorsprong. Hij kopte de bal terug op zijn eigen paal. Die leek vervolgens via de binnenkant in het doel te stuiteren, maar keeper Maarten Paes voorkwam dat met een geweldige reflex.

FC Utrecht kwam in de 50e minuut op voorsprong. Van der Maarel scoorde in zijn 250e Eredivisiewedstrijd. Bart Ramselaar verzuimde de voorsprong van FC Utrecht eerst nog te verdubbelen voordat Lutsharel Geertruida in de 65e minuut gelijkmaakte voor Feyenoord. Met dank aan hem is trainer Dick Advocaat ook na 24 competitiewedstrijden nog ongeslagen met Feyenoord.

Feyenoord zag de achterstand op koploper Ajax groeien naar vijf punten. FC Utrecht mocht zich aanrekenen dat het niet de eerste uitzege van 2020 in de Eredivisie wist te boeken. De bezoekers misten in de eerste helft een handvol opgelegde kansen op de openingstreffer en verzuimden ook na rust vaker te scoren.

