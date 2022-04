Jonge hockeyploeg wint nu na shoot-outs wel van India

Al in de eerste minuut nam India de leiding: Rajwinder Kaur tikte de bal na 33 seconden binnen nadat ze de bal na een strafcorner voor haar voeten had gekregen. De gelijkmaker van Oranje liet lang op zich wachten. Pas in het vierde kwart, in de 53e minuut, maakte de olympisch kampioen gelijk via Yibbi Jansen. De 22-jarige specialiste, die zondag al drie keer had gescoord tegen de VS, pushte hard raak uit een strafcorner.

Jansen benutte vervolgens de eerste shoot-out, waarna ook Kyra Fortuin en Marente Barentsen trefzeker waren. India miste drie shoot-outs.

Nederland trad in India aan met veel jonge en onervaren speelsters, omdat de veel internationals de trip oversloegen omdat ze volgende week met hun clubs Amsterdam en Den Bosch in actie komen in de Euro Hockey League. Ook interim-bondscoach Jamilon Mülders was er niet bij in India, wegens privéomstandigheden. Hij werd vervangen door assistent-trainer Joost Bitterling en Daan Sabel, normaal gesproken betrokken bij Jong Oranje.

Door de het gelijkspel en de winst van de shoot-outs wist Nederland te voorkomen dat India de koppositie in de Pro League overnam. Oranje heeft na acht wedstrijden 19 punten, India heeft er 16.

Nederland komt pas eind mei weer in actie in de Pro League. Argentinië is dan twee keer de tegenstander.