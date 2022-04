Pro League: knappe revanche ‘Nederland B’ tegen hockeysters India

Dat mag gerust worden gezien als een huzarenstukje van het elftal dat zich op papier de nummer 1 van de wereld mag noemen, maar dat in Zuid-Azië in werkelijkheid natuurlijk niet was. Het Nederlands elftal trad in India namelijk aan zonder alle golden girls van Tokio, waar Oranje zich kroonde tot olympisch kampioen.

Veel speelsters worden gespaard vanwege de naderende EHL-verplichtingen in het Wagener Stadion. Ook bondscoach Jamilon Mülders ontbrak om plausibele privéredenen op de trip naar India. Bij zijn aanstelling had de Oranje-tussenpaus al aangegeven dat hij tijdens dit weekeinde niet beschikbaar was.

Bliksemstart India

India kende in het snikhete Kalinda Stadium een bliksemstart. Binnen een minuut kwam de thuisploeg op voorsprong, nadat Lisa Post al na negentien seconden in de eigen cirkel een bal op haar voet had gekregen, omdat de organisatie en concentratie na het eerste fluitsignaal ver te zoeken was.

Uit de eerste corner kwam nóg een corner voort, die door Rajwinder Kaur bij de tweede paal behendig werd binnengetikt, langs de kansloze lijnstopper Renée van Laarhoven (1-0).

Savita sta in de weg

Oranje, voor de tweede en laatste keer onder leiding van Joost Bitterling, was in de eerste twee kwarten minder dominant dan een dag eerder, maar kreeg voor rust toch twee aardige kansen: Lilli de Nooijer vergat een prima actie van Kyra Fortuin achter Savita te werken (de bal ging voorlangs), waarna de Indiase goalie met haar linkerhand een backhandschot van Stella van Gils keerde. Savita is een erkende sta-in-de-weg in het internationale tophockey.In het derde en vierde kwart slaagden de gasten er uitermate knap wel in de duimschroeven aan te draaien. Dat leidde tot een achttal corners, waarbij Oranje de pech had dat eerste schutter Yibbi Jansen bij de helft van de gelegenheden niet in het veld stond. Daardoor waren de harde ‘flatsen’ van Van Laarhoven te voorspelbaar.

Wéér Yibbi

Bij de achtste en laatste strafcorner van Nederland, zes minuten voor tijd, stond Jansen wel binnen de lijnen. Nadat een eerdere poging al door Monika Malik van de lijn was gehaald, sleepte de middenvelder de bal nu snoeihard en dwars door de verdediging van Savita in de touwen: 1-1. Een dag eerder had Jansen ook al gescoord. Slechts één keer was India na rust gevaarlijk en hoe. Gurjit, een van de betere cornerschutters ter wereld, pushte een bal op de lat.

Ondanks een groende kaart van Van Laarhoven, waardoor Oranje in ondertal speelde, waren de laatste twee kansen voor de ploeg van Bitterling, die een flinke pluim verdient. De videoman van origine slaagde er ondanks de zeer korte voorbereiding in om met het onervaren elftal zeer acceptabel hockey te spelen. Isis van Loon was tweemaal dichtbij haar eerste interlandgoal, maar het geluk ontbrak aan de zijde van de HGC-speelster.

Remmerswaal

Uiteindelijk moesten er shoot-outs aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen, in de FIH Pro League goed voor een bonuspunt. Dat buitenkansje lieten de Oranje-vrouwen zich met enig kunst en vliegwerk niet ontnemen. Yibbi Jansen, in tweeën, Kyra Fortuin, beheerst en Marente Barentsen, met een artistieke snoekduik, scoorden namens Nederland.

Aan Indiase zijde wist alleen Navneet te scoren. HDM-goalie Julia Remmerswaal ontpopte zich tot een shoot-out-killer door twee Indiase pogingen onschadelijk te maken. Nadat zij Rajwinder Kaur de bal had afgesnoept, was het bonuspunt veiliggesteld door de titelverdediger.

Verse aanwas

Door de afwezigheid van het gros van de internationals én de deelname van Jong Oranje aan het WK in Zuid-Afrika, was het Nederlands elftal in India zo groen als gras. Desondanks liepen er een paar veelbelovende speelsters rond in Bhubaneswar. Van Laarhoven toonde zich een ware leider, Jansen heeft enorme stappen gemaakt, terwijl speelsters als Fiona Morgenstern en Marente Barentsen groeipotentie op topniveau hebben. Daarbij zal Pam van der Laan zo snel mogelijk moeten verkassen naar een hoofdklasseclub. De achttienjarige speelster van promotieklasser Huizen is een ruwe diamant die zo snel mogelijk gepolijst dient te worden, een speelster waarvan de Oranje-vrouwen nog járenlang plezier kunnen hebben.