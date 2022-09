UEFA verwelkomt Feyenoord terug in Europa met nog een boete

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond wees het ingediende beroep van de Rotterdamse club af en hield vast aan een geldstraf van 15.000 euro. De boete is voor een „ongeoorloofd spandoek”, waarop een „provocerende boodschap” was te lezen, aldus de UEFA.

Feyenoord is vorig seizoen herhaaldelijk beboet en bestraft voor het wangedrag van de fans. De club moest in totaal ruim 500.000 euro aan boetes betalen. Bij de uitwedstrijd komende donderdag in de Europa League tegen Lazio in Rome mag Feyenoord geen eigen supporters meenemen. Dat was een deel van de straf voor ongeregeldheden tijdens beide duels met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League.

Feyenoord verloor de finale van de Conference League in Tirana met 1-0 van AS Roma.