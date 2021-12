Deal beklonken: Brian Brobbey definitief terug naar Ajax

Het aantrekken van Brobbey, die afgelopen zomer transfervrij uit de Amsterdam ArenA vertrok, was een vurige wens van Erik ten Hag, die het in de eerste wedstrijden van 2022 zonder Sébastien Haller moet stellen. De spits komt met Ivoorkust uit op Afrika Cup en mist onder meer de lastige uitduels met FC Utrecht en PSV. Het betekent allerminst dat Brobbey slechts als stand-in van Haller wordt gezien, want binnen Ajax is iedereen overtuigd van de bijzondere kwaliteiten van de bonkige, maar snelle spits.

Vorig seizoen bleek het tussentijds aankopen van Haller een gouden greep in de titelrace. Bij de finish verzekerde Ajax zich van deelname aan de groepsfase van de Champions League en dus minimaal veertig miljoen euro. Met het aantrekken van Brobbey en eventueel later Steven Bergwijn hoopt Overmars dat kunstje te herhalen.

De directeur voetbalzaken moest voor de huur van Brobbey overigens nog wel even over zijn eigen schaduw heenstappen. Voorheen was hij bij Ajax de regel dat de deur in principe dicht bleef voor jeugdspelers, die de club transfervrij hadden verlaten. Het – zoals het intern wordt omschreven – fantastische karakter van de spits en zijn verwachte meerwaarde zorgden er echter voor dat Overmars geen seconde over de deal hoefde na te denken, toen die mogelijk bleek.

Brobbey heeft weliswaar negentien duels in Ajax 1 achter zijn naam, maar wie naar zijn speelminuten kijkt, ziet een verbluffend gemiddelde. In 373 minuten scoorde hij zes keer en leverde hij twee assists, waardoor hij elke 47 minuten bij een treffer was betrokken. Met name in de Europa League-duels met Lille toonde Brobbey zijn klasse.

