Sparta recht rug in degradatiestrijd en verslaat Go Ahead Eagles

De wedstrijd begon met gigantische domper. Koud na het eerste fluitsignaal kwam Tom Beugelsdijk zeer vervelend neer, waarop de overige 21 spelers op het veld direct door hadden dat het goed mis was. Er werd een haag van spelers om de verdediger gevormd, en na minutenlange behandeling op het veld werd de Hagenaar per brancard van het veld gehaald.

Beugelsdijk wordt na zijn val onder per brancard van het veld gereden. Ⓒ ANP/HH

Bart Vriends verving zijn ploeggenoot en moest constateren dat de schrik nog niet direct uit Het Kasteel was verdwenen. Of het de reden was voor een matig vervolg van de eerste helft laat zich raden, maar feit was dat er van beide kanten weinig hoogtepunten waren te noteren.

Go Ahead leek een gelijkspel wel prima te vinden en maakte ook na rust weinig aanstalten er wat van te maken. Sparta had die luxe gezien de stand op de ranglijst niet, en nam dus het initiatief in het wat rommelige duel.

Auassar

Loon naar werken kwam er voor de Rotterdammers na een dik uur voetballen. Een vrije trap van Vito van Crooij kwam terecht bij aanvoerder Adil Auassar, die het karwei netjes afmaakte. Daarmee was de ban gebroken, want niet veel later leek Mario Engels te mogen delen in de feestvreugde. Alleen op Andries Noppert afgaand bleef hij koel, maar de 2-0 ging niet door omdat Engels vanuit buitenspelpositie was vertrokken.

Doordat de bevrijdende tweede treffer uit bleef, werd het nog even nagelbijten voor alles wat rood en wit was. Go Ahead kon echter geen vuist meer maken en moest met lege handen terug naar Deventer.

Met de zege op Go Ahead en de virtuele drie punten die de ploeg van Henk Fraser na nog zes inhaalminuten in Arnhem wellicht definitief mag bijschrijven is er opeens weer hoop in de Spartaanse harten.