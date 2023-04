Opmerkelijk bericht Burak Yilmaz, vertrekt hij bij Fortuna Sittard?

,,Geacht Fortuna Sittard en geweldige fans, het was een voorrecht om voor jullie te mogen spelen. Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en meer succesvolle jaren”, laat de 77-voudig international van Turkije (31 goals) weten.

Yilmaz tekende begin dit seizoen voor vijf seizoenen in Limburg. Hij zou twee seizoenen voetballen en daarna een trainerstraject starten. Dit seizoen maakte hij in 24 competitieduels negen goals voor de nummer 11 van de Eredivisie.

Reactie Fortuna Sittard

Bij Fortuna Sittard tast men in het duister over de bedoeling van Yilmaz met het bericht. Er is de club niets bekend over een vertrek. Mogelijk heeft de spits het in een emotionele bui geplaatst, omdat hij bij de wedstrijd tegen FC Groningen werd uitgefloten door een deel van de thuissupporters. Fortuna wil maandag in gesprek met Yilmaz, die zondagavond niet bereikbaar was voor de mensen van de club. De ervaren spits heeft dan wel een vijfjarig contract getekend, twee seizoenen als speler en vervolgens trainer, maar als hij zou besluiten om per direct zijn carrière te beëindigen, dan staat Fortuna daar machteloos in. Je kunt een speler niet dwingen om te voetballen.