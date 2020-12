’Spurs-back Danny Rose gearresteerd na veroorzaken ongeluk’

Volgens The Sun mag Rose van geluk spreken dat hij er zonder een schrammetje van af is gekomen. Het autowrak zou nog maar uit drie wielen bestaan en zonder achterbumper. Hij zou veel te hard hebben gereden.

„We kunnen bevestigen dat er een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijden om 5 uur in de nacht op de A45 in Northampton”, verklaarde de politie. Het is onduidelijk wat Rose daar precies deed op dat tijdstip.

De linksback kwam wel door de alcoholtest, maar werd desondanks wel meegenomen naar het politiebureau voor een verhoor.

Rose komt al geruime tijd niet in de plannen voor van trainer José Mourinho.