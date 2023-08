Autosportfanaat Tom Coronel geniet van bijzondere weg die hij met zoon Rocco (12) bewandelt

Als de spreekwoordelijke ’paplepel’ op iemand van toepassing is, dan is het wel op de 12-jarige Rocco Coronel. Met een vader, moeder, opa, oom en tante die allemaal racen of hebben geracet kon het bijna niet anders dan dat de zoon van Tom Coronel (51) ook de liefde voor de sport zou ontdekken. Dat gebeurde al toen hij een paar jaar oud was. En hoe. Inmiddels maakt hij indruk in het karten en is hij samen met zijn vader bezig met het verwezenlijken van zijn droom. „Iedere dag verleggen we onze grenzen”, zegt Tom Coronel, die tijdens JACK’S Racing Day plaatsneemt in de F1 2-seater én in zijn Dakar Buggy.

Rocco Coronel heeft met vader Tom een ideale leermeester. „Ik bén autosport, dan is er niets mooiers dan die passie te kunnen delen met je eigen zoon.” Ⓒ Foto Rias Immink