Ontiegelijk pak slaag voor onthutsend zwak Manchester United

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Erik ten Hag moet het met lede ogen hebben aangezien. Niets liet zijn aanstaande miljoenenselectie zien in het Amex Stadion, waar Brighton tot aan het duel met United slechts twaalf keer had weten te scoren.

Na met een 1-0 voorsprong de rust te hebben gehaald, kwam de thuisploeg na rust pas echt los. Voor er een uur was gespeeld waren de bezoekers uit Manchester volledig dol gespeeld en stond het via Marc Cucurella, Pascal Gross en Leandro Trossard maar liefst 4-0.

Moises Caicedo (r.) zorgde voor 1-0 Ⓒ ANP/HH

Toen de paal 5-0 had voorkomen drong United nog even aan, en scoorde het via Edinson Cavani zelfs een goal. Symbolisch voor de middag die de recordkampioen doormaakte stond de Uruguayaan echter ruim buitenspel en ging de treffer niet door.

United snakte vervolgens naar het laatste fluitsignaal en speelde de wedstrijd met die uitstraling ook uit. De club die ooit een abonnement had op deelname aan de Champions League kan zich geruststellen met de gedachte dat plek zes - en dus Europa League-voetbal - wel veilig is, maar voor Ten Hag rest slechts de conclusie dat hem véél huiswerk wacht voor hij voor het eerst op Old Trafford naar binnen stapt.