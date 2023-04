Henk Veldmate verlaat Ajax en keert terug bij FC Groningen

Veldmate werkte tot begin 2016 bij Groningen en vertrok daarna om als hoofdscout bij Ajax aan de slag te gaan. Bij Groningen ondertekent hij nu een contract tot september 2026. Onder leiding van algemeen directeur Wouter Gudde gaat Veldmate zich samen met de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien, hoofd scouting Wes Beuvink en manager Voetbal en Ontwikkeling Art Langeler bezighouden met de aan- en verkoop van spelers en de inrichting van de eerste selectie van de club.

„Mijn binding met FC Groningen is altijd heel sterk geweest. De club heeft een speciale plek in mijn hart”, aldus Veldmate. „Ik heb een geweldige periode gehad in Amsterdam, waarvoor ik de club hartelijk wil bedanken en ik waardeer het ook zeer dat Ajax ondanks mijn doorlopende overeenkomst heeft meegewerkt aan een vervroegd vertrek. Ik ben blij terug te keren bij FC Groningen en kijk er naar uit om de club te helpen de weg omhoog weer in te slaan en bij te dragen aan het realiseren van de sportieve ambities.”