Max Verstappen spint, maar snelheid Red Bull lijkt in orde in Miami

Met de snelheid van Red Bull lijkt het wel goed te zitten. Sergio Pérez reed de snelste tijd: 1.30,304. Charles Leclerc (Ferrari) volgde op bijna twee tienden. Verstappen gaf dik drie tienden toe op zijn teamgenoot. De Nederlander was tijdens een laatste poging op weg naar een snellere tijd, maar knalde over de kerbstone bij bocht 14 en spinde. Hij wist zijn auto wel uit de muur te houden.

Mercedes viel tegen, met slechts een vijftiende (Lewis Hamilton) en zeventiende (George Russell) tijd. Vrijdag leek het er iets beter uit te zien voor de regerend constructeurskampioen, maar teambaas Toto Wolff zei in aanloop naar de derde training al dat hij voorzichtig bleef. ,,We hebben niet opeens een baanbrekende oplossing gevonden, de omstandigheden waren vrijdag in ons voordeel”, aldus Wolff.

De kwalificatie voor de eerste Grand Prix van Miami begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd. Ook de derde training lag een tijd stil, na een crash van Esteban Ocon. Het regent voorlopig rode vlaggen rond het Hard Rock Stadium, waar de coureurs moeite hebben met het bochtige en zeer krappe gedeelte in de tweede sector.