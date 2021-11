Besiktas-speler Fabrice N’Sakala zakte twee maanden geleden plotseling in elkaar: ’Alsof ik gewurgd werd’

In een statement legde Besiktas destijds uit dat N’Sakala „uit voorzorg” naar het ziekenhuis werd afgevoerd en dat hij bij bewustzijn was. Later op de avond tweette de club ook een foto waarop N’Sakala de duimen omhoog stak. De Congolees leek dus heel goed te zijn weggekomen.

N’Sakala was van 2013 tot 2016 actief bij het Belgische Anderlecht en speelde 71 wedstrijden voor paars-wit. De Congolees werd daarna uitgeleend aan Alanyaspor, een club uit Turkije. Diezelfde club nam hem in 2017 definitief over. Sinds vorig jaar is hij aan de slag bij Besiktas, waarbij sinds het voorval hij vijf keer in actie kwam. Waarvan opvallend genoeg drie keer in de Champions League.

Adem afgesneden

Eind goed al goed dus voor N’Sakala, maar het moment tegen Gazisehir zal hij nooit vergeten. „Ik begrijp niet goed wat er toen gebeurde”, aldus de verdediger tegenover het Belgische dagblad La Dernière Heure.

„Ik had moeite met ademen en moest hoesten. Tot mijn adem volledig werd afgesneden. Waarom, hoe of wat? Ik weet het niet. Ik voelde me desondanks goed, heel fris. En opeens begon ik daar te kotsen, voordat ik flauwviel op het veld.”

Stikken

Hij vervolgt zijn verhaal: „Ik was opgelucht toen ik opnieuw wakker werd”, klinkt het. „Ik haalde adem alsof ik plotseling opnieuw op adem moest komen. Ik maakte mezelf tussendoor bang. Ik dacht dat het voorbij was, ik stikte. Het was raar. Alsof ik gewurgd werd. Ik heb geen seconde aan voetbal gedacht, alleen aan mijn gezondheid.”

Er werden volgens N’Sakala allerlei tests gedaan, maar iets abnormaals werd er niet gevonden.

„Er werd eventueel gesproken over de hitte of over de tweede dosis van het coronavaccin als oorzaak. Een paar dagen eerder had ik nog hoofdpijn. Maar dit waren en zijn enkel aannames. Daar klopt níets van. Het is ook niet dat men mij nu meer volgt bij de club. Ze zijn alleen wat attenter. Ik heb ook geen last van iets en voel me zelfs beter dan voorheen.”

Bron: Het Nieuwsblad/La Dernière Heure