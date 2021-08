Alles over Grand Prix Zandvoort in speciale Formule 1-bijlage De Telegraaf

„Dit had ik een paar jaar geleden zelf ook niet verwacht”, zegt Max Verstappen in een exclusieve vooruitblik.

Christijan Albers

Christijan Albers. Ⓒ René Bouwman

Alle autosportfans kijken uit naar de terugkeer van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Zo ook Telesport-columnist Christijan Albers, de Nederlander die na Max en Jos Verstappen de meeste races reed in de Formule 1. „Geen enkele subsidie vanuit de overheid voor Zandvoort is schandalig.”

Robert van Overdijk en Jan Lammers

Een gesprek met circuitdirecteur Robert van Overdijk en sportief directeur Jan Lammers. „Als het aan ons ligt, organiseren we deze race nog twintig jaar.”

Een jaar na zijn triomf in Zandvoort mag Jos Verstappen zich Formule 1-coureur noemen.

Masters of Formula 3

Jarenlang was Circuit Zandvoort het decor van dé race waar je als talentenscout op de tribune moest zitten: de Masters of Formula 3. Max Verstappen won de prestigieuze wedstrijd in 2014, maar in de jaren negentig zagen tienduizenden fans ook zijn vader Jos Verstappen en Tom Coronel zegevieren.

Max Verstappen, Daniel Ricciardo en David Coulthard tijdens de Jumbo racedagen op Circuit Zandvoort. Ⓒ HH/ANP

David Coulthard

Niet alleen in Nederland wordt uitgekeken naar de Grand Prix in Zandvoort. Nee, ook in het buitenland is de terugkeer van het markante circuit een favoriet gespreksonderwerp. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is zeer enthousiast over de terugkeer naar de duinen, een plek waar hij zelf ook goede herinneringen aan heeft.

Larry ten Voorde (25) leidt namens het Nederlandse GP Elite de dans in de Porsche Supercup, inmiddels een bekend beeld.

Andere raceklasses

Tijdens de Dutch GP gaat natuurlijk de meeste aandacht uit naar de Formule 1. Maar tijdens het evenement is op de baan meer te zien. Houd Tijmen van der Helm (Formule 3), Beitske Visser (W Series) en Larry ten Voorde (Porsche Supercup) in de gaten.

Ⓒ DE TELEGRAAF

