Fans Groningen spannen kort geding aan tegen eigen club

FC Groningen heeft van de aanklager betaald voetbal een straf opgelegd gekregen wegens het afsteken van niet-gecertificeerd vuurwerk en seizoenkaarthouders van vak F zijn daardoor niet welkom tijdens het thuisduel met FC Twente van zaterdag. Tot onvrede van de fans.

„De straf voelt zeer onrechtvaardig, omdat heel veel supporters gestraft worden die helemaal niets met het vuurwerk te maken hebben gehad in de betreffende wedstrijden tegen Heracles en Ajax. Op de Noordtribune staan veel mensen niet op het vak waar ze een kaart voor hebben”, schrijft de supportersvereniging in een verklaring. „Daarbij is er ook geen enkele zekerheid of de mensen die wel vuurwerk hebben afgestoken gestraft worden, je hoeft immers geen kaart voor vak F te hebben om daar tijdens de wedstrijd te staan.”

Algemeen directeur Wouter Gudde voert de straf van de aanklager uit, maar heeft begrip voor de fans. „We begrijpen dat de supportersvereniging heeft gekeken naar de juridische positie van de supporters in vak F”, aldus Gudde. „Wij kijken met belangstelling naar de uitkomst van het kort geding. Het is goed als er duidelijkheid komt.”

