Amerikaanse boot wint etappe Ocean Race met aankomst in Den Haag

Met de derde etappezege op rij is 11th Hour Racing Team uitgelopen in het klassement in de zogenoemde IMOCA-klasse. De leider heeft nu 33 punten, gevolgd door Holcim (31) en het Duitse team Malizia (27). Eind juni eindigt de zevende en laatste etappe in Genua.

„Het is een gekke etappe geweest”, zei Enright, die als eerste over de streep kwam onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. „We waren in een felle strijd verwikkeld met Holcim dertig mijl van de kust en het was pas voorbij toen we over de finish kwamen. Iedereen is uitgeput. We hebben allemaal misschien drie tot vijf uur slaap gehad in deze hele etappe.”

In de VO65-klasse kwam de Nederlandse boot van Team JAJO van schipper Jelmer van Beek als derde binnen in Den Haag. De zege ging naar WindWhisper Racing Team voor Mirpuri/Trifork Racing. De boot van Van Beek had ruim 20 minuten meer nodig om de etappe van Aarhus naar Den Haag te voltooien.

De boten in de VO65-klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes en gaan niet de hele wereld rond zoals de boten in de IMOCA-klasse. Team JAJO staat in het klassement tweede met 9 punten, drie minder dan WindWhisper Racing.