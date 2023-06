Amerikaanse boot wint etappe Ocean Race met aankomst in Den Haag

11th Hour Racing Team hield het Zwitserse Holcim en Team Malizia, met aan boord onder anderen de Nederlandse Rosalin Kuiper, achter zich.

Met de derde etappezege op rij is 11th Hour Racing Team uitgelopen in het klassement. De leider heeft nu 33 punten, gevolgd door Holcim (31) en het Duitse team Malizia (27). Eind juni eindigt de zevende en laatste etappe in Genua.