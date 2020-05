Lieke Martens haalt Leeuwinnen voor training naar Zeist

„Ik zei tegen Sarina dat ik wel een beetje klaar was met al dat rennen. Ik kon mezelf niet meer vermaken”, lacht Martens op het twitteraccount van de OranjeLeeuwinnen. „Dus ik vroeg de bondscoach of het niet een idee was om met alle speelsters die in het buitenland voetballen maar nu wel in Nederland zijn, in Zeist te verzamelen.”

Op waarde geschat

En dat initiatief werd door Wiegman op waarde geschat. „Daar wilden we natuurlijk graag gehoor aan geven”, aldus de bondscoach. „Het is nu normaal gesproken niet de tijd om het Nederlands elftal bij elkaar te halen, maar het is leuk dat we het nu op deze manier zo toch kunnen doen. De meeste speelsters trainen vooral afzonderlijk in een park, op een veldje of in het bos. Nu konden we mooi een training met oefeningen op anderhalve meter afstand organiseren.”

Bondscoach Sarina Wiegman (m.) instrueert haar speelsters. Ⓒ KNVB

En dat was wel even wennen, zo beaamde Martens, die net als haar Barcelona-ploeggenoot Stefanie van der Gragt haar opwachting maakte in Zeist. „Iedereen was heel enthousiast, je kon zien dat we plezier hadden. Er werd door de coaches vaak geschreeuwd dat we afstand moesten houden, want ja, als je gewonnen hebt wil je toch even knuffelen. Dat kon nu natuurlijk niet. Maar het was ontzettend lekker om weer even bezig te zijn met de bal. En de kwaliteit? Die gaat vanzelf wel weer omhoog.”

Balgevoel weg?

Dat denkt Wiegman ook. „Ze verleren het niet zomaar hoor, al moesten de meiden wel weer even wennen aan het balgevoel. We hebben een aantal keer hard gelachen. Maar dat pikken ze snel weer op.”

De Oranje-vrouwen hadden eigenlijk komende zomer hun entree gemaakt op de Olympische Spelen, maar zagen dat evenement met een jaar uitgesteld. Begin juni zou Oranje vriendschappelijk spelen tegen België en Noorwegen, maar ook die duels zijn afgelast. De eerste ’echte’ interlands zijn vooralsnog op 18 en 22 september, wanneer Rusland en Kosovo de tegenstanders zijn in het kader van de EK-kwalificatie.