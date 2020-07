Video: Çalhanoğlu imiteert Van Hooijdonk met vrije trap

De Turkse middenvelder legde in de veertiende minuut vanaf de linkerkant van het veld aan voor een vrije trap. Op prachtige wijze krulde hij de bal in de kruising. Hans Hateboer en Marten de Roon konden in het shirt van Atalanta alleen maar toekijken. Uiteindelijk kwam Atalanta wel langszij door een goal van spits Duvan Zapata. In de tweede helft werd er niet meer gescoord.

Door het puntenverlies van Atalanta verzuimt de club van Hateboer en De Roon om maximaal in te lopen op koploper Juventus, die een dag eerder onderuit ging tegen Udinese (2-1). Met een wedstrijd minder in de benen staan Matthijs de Ligt en co. vijf punten voor op nummer twee Atalanta.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.

De prachtgoal die Çalhanoğlu scoorde had overigens veel weg van de vrije trap van Pierre van Hooijdonk uit 2001. Toen schoot de spits in het shirt van Feyenoord uit dezelfde hoek tijdens een UEFA Cup-duel met Freiburg de bal in de winkelhaak. Later dat jaar legden de Rotterdammers ook beslag op de trofee.