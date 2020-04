Peter Sagan: ’Ik ben een echte coureur, geen virtuele’

„Ik mis het koersen op de weg”, vertelt de drievoudig wereldkampioen in gesprek met Sporza. „Maar het gaat goed met me. Ik zit momenteel in quarantaine in mijn appartement in Monaco. Ik ben gezond, helaas zijn anderen in de wereld er veel erger aan toe.”

Sagan liet zich vaak zien tijdens de voorjaarsklassiekers. Die koersen zijn allemaal van de agenda geschrapt vanwege de uitbraak van COVID-19. „Die wedstrijden mis ik zeker. Ik was mij al sinds oktober aan het voorbereiden voor het voorjaar.”

De Slowaak baalt er flink van dat hij niet met zijn fiets de weg op kan gaan, maar hij begrijpt goed dat de huidige situatie dat niet toelaat. „We moeten de beslissing van de overheid respecteren en ik houd mij aan de voorschriften.” Sagan hoopt dat er dan weer snel gereden kan worden. „En nu kan ik mijn zoontje weer zien. Hij maakt mij gelukkig.”

De Internationale Wieleruni (UCI) is bezig met het opzetten van een nieuwe kalender, zodat toch zoveel mogelijk koersen verreden kunnen worden. Tot groot genoegen van de renner van BORA. „Samen met de organisaties proberen zij het beste ervan te maken. Ze doen het beter dan ik zou doen”, lacht Sagan. „Ik kan alleen maar wachten totdat we weer veilig kunnen koersen.”

Ondanks het feit dat de wielerwereld op zijn gat ligt, wordt er toch hard gereden. Bijvoorbeeld tijdens de virtuele editie van de Ronde van Vlaanderen en de Giro. Virtueel gezien zou Sagan zijn sprintkunsten dus gewoon kunnen vertonen. „Ik ben een echte coureur, geen virtuele”, zegt Sagan. „Wellicht moet ik eens met de motor op de rollen racen.”