Cocu kondigt debuut Rooney bij Derby County aan

„Hij is fit en kan beginnen, maar zal nog wel een aantal wedstrijden nodig hebben om in vorm te komen”, aldus de oud-trainer van PSV.

Derby County komt uit in de tweede Engelse divisie (Championship). Barsnley is donderdag de tegenstander. Rooney, voormalig aanvoerder en topscorer aller tijden van het Engelse nationale team, tekende in augustus een contract bij Derby County als speler/trainer. Omdat hij toen nog actief was in de Verenigde Staten bij DC United, was hij nog niet speelgerechtigd in Engeland.

Vanaf 1 januari is hij dat wel en Cocu wil niet langer wachten. „Het is belangrijk dat hij zo snel mogelijk in het team wordt ingepast. Je moet heel blij zijn met een speler met de kwaliteiten, prestaties en ervaring van Rooney, dus ik heb geen bedenktijd nodig”, aldus Cocu.

Rooney (34) maakte in zijn carrière furore bij Everton en Manchester United. Hij kwam 120 keer uit voor Engeland en maakte 53 interlanddoelpunten

