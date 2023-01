Fraaie dubbelslag Van Empel in Benidorm

Shirin van Anrooij completeerde een volledig Nederlands podium. Het was de zevende zege van Van Empel in deze wereldbekercyclus, de eerste voor Jumbo-Visma. Tot 31 december reed de veldrijdster uit Den Dungen nog voor het Belgische Pauwels Sauzen - Bingoal. Ze leidt het klassement nu met 45 punten voorsprong. Bij de afsluiter volgende week in het Franse Besançon zijn maximaal 40 punten te verdienen. Een week later is het WK in Hoogerheide.

Op het snelle parcours met veel asfalt en droog zand in een park in de Spaanse badplaats Benidorm kwamen vier vrouwen op kop: Van Empel, Pieterse, Van Anrooij en Silvia Persico, de Italiaanse die ook op de weg tot de wereldtop behoort. Ze was vorig jaar nog derde bij het door Annemiek van Vleuten gewonnen WK op de weg. In de slotronde maakten Europees kampioen Van Empel en Nederlands kampioen Pieterse het verschil. Het tweetal is dit seizoen een klasse apart, met alleen nog de eveneens 20-jarige Van Anrooij als concurrente.

Nooit verwacht

Van Empel was de snelste in de sprint en pakte zo de eindzege in de wereldbeker. „Dit had ik nooit verwacht. Ik dacht voor het seizoen misschien één of twee wereldbekercrossen te winnen. Ook vandaag verras ik mezelf. Na een blessure ging het vorige week op het NK helemaal niet lekker. Vooral mentaal zat het niet goed.”

Pieterse, samen met Van Empel de topfavoriet voor het WK, noemde de wedstrijd in Benidorm „een soort straatrace.” De Amersfoortse vond met name het positioneren lastig. „Maar het was wel een mooie en zware koers, met geweldig veel en enthousiast publiek.”