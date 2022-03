Glory geeft door rellen gedupeerde toeschouwers gratis digitaal kaartje voor volgend event

Het event in België werd zaterdag na de tweede ronde van de partij tussen Arek Wrzsoek en Badr Hari gestaakt, nadat verschillende supportersgroepen het met elkaar aan de stok kregen. Daardoor kon de veiligheid in de Trixxo Arena niet meer worden gegarandeerd.

Het gevecht tussen de Pool en Marokkaan werd niet meer afgemaakt en ook door de hoofdpartij tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters ging een streep. De gedupeerde fans krijgen tijdens het ’vervangende’ gala sowieso een andere wedstrijd te zien. Rigters wordt namelijk vader van een tweeling en vecht de komende tijd sowieso niet.

Ben Saddik liet al weten dat hij ondanks alles snel de ring in wilde, om zijn fans te trakteren op de eerder door hem beloofde knock-out. De Belg stond er zelfs voor open om deze week nog in actie te komen. Glory kon vrijdag nog niet zeggen of The Goliath van de partij is op het studio-event.

Ook kon de promotie nog geen mededelingen doen over een mogelijke compensatie voor Ben Saddik en Rigters. Voor beide vechters was het een hard gelag dat zij zaterdag na een wekenlang trainingskamp buiten hun schuld om niet in actie konden komen.