Moeizame communicatie met FIA en vragen over 'eerlijk proces' Rel rond Red Bull suddert door; irritatie binnen topteam groeit

Door Erik van Haren

Max Verstappen, Helmut Marko en Christian Horner kijken in Japan na het binnenhalen van de tweede rijderstitel op een rij naar een groot scherm met daarop de hoogtepunten van de race. Ⓒ ANP/HH

AUSTIN - Red Bull Racing heeft zich in 2021 niet gehouden aan het budgetplafond. Dat maakte autosportfederatie FIA daags na de Grand Prix van Japan bekend. Sindsdien is het stil en groeit de irritatie binnen Red Bull, het team van Max Verstappen. Dat bevestigen meerdere bronnen in de paddock tegenover De Telegraaf.