’Ten Hag laat ManUtd-spelers 13,8 kilometer rennen tijdens straftraining’

De voormalig Ajax-trainer zou tijdens de ingelaste straftraining van zondag een aantal oefeningen hebben uitgezet, waardoor zijn spelers in totaal bijna veertien kilometer moesten rennen. Om precies te zijn 13,8. Precies het aantal kilometers dat zijn spelers een dag eerder minder liepen dan de tegenstander: 109,4 om 95,6 kilometer.

De nederlaag van ManUtd bij Brentford is niet op zichzelf staand. Het was alweer de zevende uitnederlaag op een rij. Bovendien was het sinds de start van het vorige seizoen alweer de zevende keer dat The Red Devils op zijn minst vier goals tegenkregen in een competitieduel.

Ten Hag, die af en toe hoofdschuddend langs de kant stond, is de eerste ManUtd-trainer in 101 jaar die zijn eerste twee duels als trainer verliest. „Ik ben de hoofdverantwoordelijke voor wat er is gebeurd. Dat ga ik niet uit de weg. We moeten er nu samen alles aan doen om beter te worden. Het was wel een verrassing voor me dat we zo slecht begonnen. Na 35 minuten hadden we vier doelpunten tegen, dat is ongelooflijk. In de rust had ik eigenlijk iedereen kunnen wisselen. Ik vind het ook heel erg voor onze fans. Ze doen echt alles om ons te steunen en wij hebben iedereen laten vallen.”