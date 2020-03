Bekritiseerd Lazio ziet toch af van hervatting training

Cagliari kwam een dag eerder ook tot de conclusie dat het niet verstandig is om de training te hervatten. Oud-PSV’er Gastón Pereiro en zijn teamgenoten moeten in ieder geval nog een week thuisblijven. Lazio besloot om de training „tot nader order” uit te stellen. Napoli is van plan om woensdag weer te gaan trainen.

De Italiaanse spelersvakbond wil dat er tot 4 april niet in groepsverband wordt geoefend. Cagliari, Lazio en ook Napoli kregen dan ook veel kritiek omdat ze dat advies negeerden.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het dodenaantal stond zaterdag op 4825. Voor zover bekend zijn er veertien spelers uit de Serie A met het virus besmet, onder wie drie spelers van landskampioen en koploper Juventus: Daniele Rugani, Blaise Matuidi en Paulo Dybala. Juventus, de club van Matthijs de Ligt, heeft aan kop van de Serie A één punt voorsprong op Lazio.