Uitslagen & stand in Tour de France

Kan Primoz Roglic zijn gele trui behouden? Ⓒ ANP/HH

De Colombiaan Daniel Martínez heeft de dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De rit van 191 kilometer ging van Châtel-Guyon naar Puy Mary. Achter de ritwinnaar ontspon zich echter een boeiende strijd om het geel. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic deed in het geel uitstekende zaken. Egan Bernal, de concurrent van Team Ineos, was één van de verliezers van de dag.