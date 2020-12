Voetbal zonder fans vindt Cristiano Ronaldo maar niks: ’Alsof je naar het circus gaat maar je geen clowns ziet’

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or en huidige topscorer van de Serie A heeft bovendien nog maar zeven goals nodig om het recordaantal treffers in dienst van een land te evenaren. Ali Daei uit Iran heeft het record nu nog: 109 treffers.

„Het gaat niet om leeftijd. Het belangrijkste is je geestelijke staat. Ik leef in het nu, het heden. En dat is nu goed, ik ben gelukkig. Ik voel me scherp en zit lekker in mijn vel. Daarom hoop ik nog veel jaren te spelen, maar je weet het nooit”, aldus CR7.

Clowns in een circus

Ronaldo vindt dat men veel meer ’in het nu’ moet leven, omdat je ’simpelweg niet weet wat de toekomst brengt’. „Als ik jonge kinderen spreek zeg ik altijd dat ze moeten genieten van het moment zelf.”

Of Euro 2020 in 2021 met publiek gespeeld zal worden, is nog maar de vraag. De Portugees vindt het maar niks zonder de fans. „Het is alsof je naar het circus gaat maar je geen clowns ziet.”

Hij vervolgt: „De pandemie heeft mensen helemaal gek gemaakt. Hopelijk gaan de hekken van de stadions snel weer open. Maar voor nu is het niet anders en moeten we toch proberen ons leven zo normaal mogelijk te leven en de regels te respecteren. Maar voetballen zonder fans: ik vind het maar niks.”