Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe weer oog in oog: wie bijten er in het stof?

Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel gelden zaterdag als topfavorieten. Ⓒ HH/ANP

Zaterdag wordt in Toscane de 15e editie van de Strade Bianche gereden. Hoewel de koers over de witte, onverharde grind- en krijtwegen relatief jong is, heeft de wedstrijd al een prachtige reputatie opgebouwd. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en wereldkampioen Julian Alaphilippe gelden als topfavorieten. Hoe kijken de drie tenoren vooruit op de Italiaanse variant op Parijs-Roubaix?