Zwembond verbiedt onwel geworden Alvarez deelname aan finale

Na het incident gaf de Amerikaanse zwemster aan zich sterk te voelen en deel te willen nemen aan de finale van vrijdag. Haar eigen medische team had hier toestemming voor gegeven, maar van de FINA mag het niet met het oog op de veiligheid van Alvarez.

„Anita is gezond en is uitgebreid onderzocht door een medisch team”, meldt de Amerikaanse ploeg in een verklaring. „Ze voelt zich goed en is dankbaar voor alle steun. Hoewel het incident schrikken was voor iedereen die erbij betrokken was, zijn we nu vooral blij dat Anita gezond is.” Het team doet zonder Alvarez mee aan de finale.

Andrea Fuentes, de hoofdcoach van de Amerikaanse zwemploeg bij de WK, voorkwam woensdagavond groot onheil door het water in te duiken, toen ze zag dat Alvarez dreigde te verdrinken. Alvarez was na haar oefening buiten bewustzijn geraakt en naar de bodem van het bad in Boedapest gezonken.