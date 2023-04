Onvrede over rode vlaggen in Melbourne: ‘Problemen zelf gecreëerd’

De wedstrijdleiding koos daarvoor na een crash van Kevin Magnussen en feit dat er het nodige puin op het asfalt lag. Het resulteerde na de opruimperiode in een zeer chaotische herstart, met tal van crashes en touchés. De race werd vervolgens voor een derde keer stilgelegd, waarna de wedstrijd achter de safety car werd beëindigd. Iets wat volgens de reglementen overigens ook moet, als er geen redenen zijn die ervoor zorgen dat er niet meer gereden kan worden.

,,Ik denk dat zeker die tweede rode vlag niet nodig was, dat had met een virtual safety car of safety car kunnen worden opgelost”, zei winnaar Max Verstappen. ,,Het werd zo heel rommelig. En met een rollende herstart achter de safety car had je ook al deze crashes niet gehad. Ze hebben de problemen zelf gecreëerd.”

Veel collega’s waren het met Verstappen eens. Ook Fernando Alonso, die voor de derde keer op rij als derde finishte. ,,Ik was erg verrast door de rode vlaggen. Bij die tweede leek het erop dat de auto van Magnussen netjes geparkeerd stond en dat er niet al te veel rommel op de baan lag. Maar de FIA heeft op dat moment meer informatie, dus we moeten op hen vertrouwen. We zullen het er tijdens het volgende race-weekeinde in Baku vast over hebben.”