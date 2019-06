Prima score Europa bij WK vrouwenvoetbal

Van de negen Europese landen die zich hadden geplaatst, viel alleen Schotland in de groepsfase af. De acht landen die over zijn, gaan in het vervolg van het toernooi ook strijden voor drie tickets naar de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Schotland maakte toch al geen aanspraak op een olympisch ticket. De vier Britse voetbalbonden willen met een gezamenlijk vrouwenteam naar Tokio. Ze hebben Engeland naar voren geschoven als het land dat een startbewijs moet zien te bemachtigen.

Opvallend genoeg treffen de acht Europese teams die nog over zijn in de achtste finales allemaal een land uit een ander continent: Duitsland - Nigeria, Noorwegen - Australië, Engeland - Kameroen, Frankrijk - Brazilië, Spanje - Verenigde Staten, Zweden - Canada, Italië - China en Nederland - Japan. De drie landen uit Europa die het verst komen op het WK, gaan volgend jaar naar Tokio. Als meerdere landen in dezelfde ronde stranden en er geen beslissing valt in Frankrijk, komt er een olympisch kwalificatietoernooi.