WK darts: Van Gerwen kent mogelijke tegenstander voor halve eindstrijd

Van Gerwen moet nog eerst de Litouwer Darius Labanauskas opzij zetten, maar mocht de Nederlander de kwartfinale overleven, dan weet Mighty Mike dat hij een zware tegenstander treft in de halve finale.

Aspinall verslaat in zijn kwartfinale Dimitri van den Bergh: 5-3. The Asp - die vorig jaar ook al de halve finale bereikte, maar toen verloor van Michael Smith - moest er wel nog even inkomen aan het begin van de partij. Van den Bergh trok de eerste set namelijk in een mum van tijd naar zich toe: 3-0.

Nathan Aspinall Ⓒ PDC

Vervolgens was het een en al Aspinall in Alexander Palace. De 28-jarige Engelsman won vier sets op rij, maar liet in de zesde set een klein kansje liggen om de wedstrijd met 5-1 in zijn voordeel te beslissen.

Van den Bergh kwam terug tot 4-2 en zelfs tot 4-3. The Dreammaker leek ook nog langszij te komen, door in de achtste set met 2-0 in legs voor te komen. Uiteindelijk was hij niet opgewassen tegen de in bloedvorm verkerende Aspinall, die de set en daarmee ook de wedstrijd naar zich toe trok. Aspinall gooide over de hele wedstrijd een gemiddelde van: 95,31. Op zijn dubbels gooide hij 37,5%.

Nu zit Aspinall in de wachtkamer, kijkend of hij in de halve eindstrijd Van Gerwen of Labanauskas treft. Dat tweetal staat zondagavond om 20.10 uur op het programma.