Valdés zet Barça voor schut bij jeugdtoernooi PSV

De trainer van FC Barcelona O19 heeft geweigerd om met zijn team de troostfinale te spelen. Daardoor heeft de organisatie het duel met Everton moeten cancelen.

Naar verluidt heerst er onbegrip onder de spelers en de rest van de staf van het hoogste jeugdteam van FC Barcelona. Zij wilden gewoon in actie komen, maar schijnbaar had Valdes geen trek meer in een duel waar geen hoofdprijs aan verbonden was.

Het is een smet op de uitstekende reputatie die de club heeft opgebouwd als deelnemer. De Catalanen behoren al jaren tot de meest trouwe gasten van het prestigieuze jeugdtoernooi en deden deze jaargang voor de tiende keer mee.

Toeschouwers worden door Valdés opgezadeld met een gat in het schema, omdat PSV 019, dat wordt getraind door Ruud van Nistelrooij en in de halve finale met 2-0 won van Everton, het pas vanaf 14.30 uur opneemt tegen Internazionale O19 in de finale. De Italianen plaatsten zich voor de eindstrijd na een 2-1 overwinning op FC Barcelona.

Vorig jaar stonden beide teams ook al tegenover elkaar in de finale. Toen won Inter na strafschoppen.

Ruud van Nistelroo Ⓒ BSR Agency