FC Utrecht strikt Engels toptalent Adrian Blake (17)

De international van Engeland onder 18 speelde al drie duels in de hoofdmacht van de Championship-club, kon een nieuw contract tekenen bij Watford en stond in de belangstelling van meerdere grote Engelse clubs, maar heeft gekozen voor een sportief traject buiten Engeland. Blake gaat bij FC Utrecht een vier- of vijfjarig contract tekenen. De afhandeling van de laatste details en medische keuring van de Engelsman met Jamaicaanse roots volgen op korte termijn.

De afgelopen jaren kiezen steeds meer Engelse talenten voor een traject op het vasteland, omdat daar jonge spelers veel meer kansen krijgen dan in eigen land. Zo zijn de afgelopen jaren onder anderen Noni Madueke (via PSV naar Chelsea), Jarrad Branthwaite (werd afgelopen seizoen door Everton verhuurd aan PSV), Jadon Sancho (via Borussia Dortmund naar Manchester United) en Jude Bellingham (via Borussia Dortmund naar Real Madrid) de Noordzee overgestoken en hebben daar een vliegende start in hun carrière gemaakt. Dat is het traject dat ook Blake en zijn begeleiders voor ogen hebben. FC Utrecht heeft de afgelopen jaren laten zien een goede tussenstap te zijn voor spelers die door willen breken richting de top met onder anderen Sébastien Haller, Quinten Timber en nu ook weer Taylor Booth en Tasos Douvikas.

Zesde aanwinst

Blake is aanwinst nummer zes van FC Utrecht in deze transferwindow. De club uit de Domstad presenteerde eerder al Souffian El Karouani en Mats Seuntjens als aanwinsten. Met Ole Romeny (FC Emmen) en Mattijs Branderhorst (NEC) is overeenstemming over een transfervrije overstap. Hun transfers zullen op korte termijn worden afgerond. Ook heeft FC Utrecht een akkoord met Marouan Azarkan, die voor een transfersom tussen de 6 en 8 euroton wordt overgenomen van Feyenoord. De rechtsbuiten heeft de medische keuring al gedeeltelijk ondergaan en zijn overgang zal op korte termijn worden afgerond.

FC Utrecht bereidt zich voor op een drukke transferzomer en heeft met Tasos Douvikas, Taylor Booth, Othmane Boussaid en Can Bozdogan meerdere spelers in de selectie, voor wie veel belangstelling bestaat. Daarop vooruitlopend versterkt de nummer zeven van het afgelopen seizoen de selectie al op meerdere plekken.

Afscheid

FC Utrecht neemt na dit seizoen sowieso afscheid van de huurlingen Vasilis Barkas (was gehuurd van Celtic, maar is nu transfervrij), Naoki Maeda (terug naar Nagoya Grampus) en Amin Younes (terug naar Al-Ettifaq) en van de transfervrije Django Warmerdam (verkast naar Sparta). Het ziet er naar uit dat Sander van de Streek de club na zes seizoenen gaat verlaten. Het contract van de middenvelder loopt af en Van de Streek stuurt aan op een buitenlands avontuur. Of Bas Dost er nog een seizoen aan vast plakt in Utrecht is onzeker. De spits staat in de belangstelling van onder andere zijn oude club FC Emmen.