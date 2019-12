Van Bommel vecht opmerkelijke discussie uit met keeperstrainer

Bij een vrije trap in de slotfase bij een 1-1 stand vond Van Bommel dat doelman Lars Unnerstall mee naar voren moest, maar Hesp was daar op tegen. „Daar hadden we een verschil van mening over”, gaf Van Bommel voor de camera van Fox Sports toe. „Maar natuurlijk moest Lars mee naar voren gezien de stand, dan maar met het risico op een tegentreffer.”

Verder achterop

Uiteindelijk verspeelden de Eindhovenaren bij FC Emmen twee punten en raakte de ploeg nog verder achterop bij Ajax en AZ. PSV wacht in de competitie al meer dan twee maanden op een overwinning buiten het eigen stadion.

Van Bommel zegt zich vast te houden aan het veldspel van PSV. „We hebben de hele eerste helft gedomineerd. De technische uitvoering was top. We hadden met 3-0 of 4-0 de rust in moeten gaan”, aldus de Limburger. „De tweede helft was de technische uitvoering minder. Dan maak je het jezelf moeilijk. Met een paar wissels probeerden we nog meer druk uit te oefenen, maar het zat er helaas niet in.”

Opstappen

Aan de handdoek gooien denkt de voormalig aanvoerder van Oranje niet. „Ik zie ontzettend veel energie en plezier in de groep, die werkt vol overgave. En dat plezier heb ik ook.”

