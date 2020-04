Bijna veertig procent voetbalfans Duitsland wil weer vaak naar stadion

Dat blijkt uit een enquête van het Duitse onderzoeksbureau Nielsen Sports.

Maar liefst 37 procent van de ondervraagde supporters in de leeftijd van 16 tot 65 jaar verklaarde de gebruikelijk gang naar het stadion weer op te pakken. Daarnaast is 7 procent van plan nog vaker een massa-bijeenkomst in het voetbal bij te gaan wonen als voor de crisis.

Verder is 34 procent bereid de club financieel bij te staan in deze zware tijden, bijvoorbeeld door geen geld terug te vragen voor gemiste wedstrijden. 24 procent van de ondervraagden wil dat overwegen.